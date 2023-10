Neočekivano izdanje Vladimira Kočiša Zeca i njegove supruge, mnogi ne znaju za njegovu tragediju

Autor: I.D.

Glazbenik Vladimir Kočiš Zec prisustvovao je koncertu grupe Neki to vole vruće u Zagrebu, a društvo mu je pravila supruga Dina Hadžiselimović.

Ovaj par se rijetko pojavljuje u javnosti, no ovoga su puta ponovno dokazali da je njihova ljubav i dalje jaka. Vladimir i Dina su u braku od 2014. godine, a njihovi kumovi na vjenčanju bili su Sanja Doležal, koja se također pridružila ovom paru u izlasku, i poduzetnik Jakov Bienenfeld.





Ovo mu je treći brak

Naime, ovo je Vladimiru treći brak, a iza njega je i tragedija. Njegova supruga Snježana preminula je 2009. godine nakon borbe s karcinomom, s kojom je bio u braku devet godina. Vladimir je napisao pjesmu “Dobro ti jutro, ljubavi” u čast svoje pokojne supruge samo nekoliko dana nakon njezine smrti.

Iz prvog braka sa suprugom Mirjanom, Vladimir ima sina Filipa i kćerku Ivu.

Kočiš Zec o braku

“Imamo svoj zatvoreni krug prijatelja, izlazimo, ali ne prečesto. Naša glavna zanimacija je nedjeljni odlazak u planine. Posebno volimo obilaziti Samoborsko gorje – Oštrc, Japetić, Plešivicu. Trudimo se što više biti na zraku, planinarimo više rekreativno. To nas drži i u tome istinski uživamo”, rekao je jednom prilikom glazbenik za Tportal.









Ranije je izjavio da ga je Dina usrećila kad je mislio da je to u njegovim godinama nemoguće i presretan je što ponovno živi ljubav nakon što mu je 2009. godine preminula supruga Snježana.

“Imam sreću što je uz mene osoba koja vjerno prati što radim, ali se puno ne miješa. Mi muškarci često znamo biti brzopleti u nekim svojim postupcima i reakcijama pa je lijepo kad imaš korektora, nekoga tko će te ispraviti kad pogriješiš, kao što ja imam svoju Dinu. To je, mislim, najvažnije u vezi, braku. Puno mačo muškaraca to ne bi priznalo, ali meni to nije problem jer ja nisam mačo, nego sračo. Hoću reći da imam puno godina i iskustva iza sebe, djeca su već odrasla pa danas imam puno zrelije stavove nego što sam imao nekad i točno znam kako treba”, priznao je.