Neočekivani susret sa Škorom! ‘Ma jel’ to stvarno on mama?’ Nećete vjerovati koga je sreo!

Autor: Dnevno

Predsjedničku kandidatkinju Daliju Orešković je malo tko prepoznao na Sinjskoj alci, ali su zato njezine kćeri odmah prepoznale Miroslava Škoru jer ih je Dalija nekad uspavljivala s ‘Milo moje’ Znala sam im pred spavanje puštati njegovu pjesmu ‘Milo moje’. Kako je i on sada kandidat za predsjednika bila sam im to spomenula i zaboravila. Meri ga je ugledala na Sinjskoj alci i oduševljeno me pitala “Ma jel’ to stvarno on mama!?’ Onda je potrčala Škori i rekla”Bok, ja sam Meri…”

Priča nasmijano Dalija Orešković za 24.sata, inače šefica Starta, bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i kandidatkinja za Pantovčak koju je malo tko s novom frizurom i obitelji prepoznao na Sinjskoj alci. Ondje je bila sa suprugom Franom i blizankama Meri i Leonorom koje još nisu napunile osam godina. Pitali smo kako je Škoro reagirao kad je shvati da mu je sama prišla njena kći pa kaže: “Bio je pomalo zbunjen jer to nije očekivao no rado se fotografirao s nama. Šalili smo se da kada uđemo u politički ring neće više biti milosti. A čujte, djeca su neposredna i dobro da je tako.”