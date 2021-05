NEOČEKIVANA PROMJENA U ŽIVOTU POZNATE VODITELJICE: Ellen DeGeneres pogođena optužbama: ‘To mi je slomilo srce’

Autor: Dnevno

Nadolazeća 19. sezona jednog od najpopularnijih talk showova na svijetu Ellen DeGeneres Show, trajati će kroz 2021. godinu i 2022. godinu, te će ujedno biti i zadnja sezona.

Iako se čeka službena objava Ellen DeGeneres i Warner Brothersa, čini se da je slavna komičarka sve rekla Hollywood Reporteru, prenosi BBC: “Kad ste kreativna osoba, neprestano vas treba izazivati ​​- i koliko god ova emisija bila sjajna i zabavna, više nije izazov”, rekla je 63-godišnjakinja.

Optužbe su joj slomile srce

Vijest dolazi nakon niza optužbi za mobing, seksualno uznemiravanje, ponižavanje i toksičnu atmosferu na setu, zbog kojih je gledanost emisije slavne Ellen DeGeneres potonula.

Slavna voditeljica je priznala kako ju je “uništilo to što je morala gledati kako se napada sve za što se godinama zalagala”. “Kad sam saznala da su ljudi oko mene na bilo koji način bili povrijeđeni… To mi je slomilo srce”, rekla je.









Uskoro kod Oprah

DeGeneres je o odluci da prekine emitiranje showa, koji je trajao punih 19 godina, obavijestila članove svog tima 11. svibnja, a detalje bi trebala otkriti u intervjuu koji će dati Oprah Winfrey, 13. svibnja.

“Htjela sam stati nakon 16. sezone. Bila sam spremna potpisati ugovor za eventualno još jednu, no rekli su mi kako to nije moguće. Dakle, dogovorili smo se da ćemo raditi još tri godine i znala sam da će mi to biti posljednje. Takav je bio plan”, izjavila je komičarka.