NEOBIČNA LJUBAVNA PRIČA EMILIJE KOKIĆ: Suprug je imao predrasude o njoj, ali i ona o njemu: ‘Nisam se imala želju družiti s njim, ni on samnom’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Iako na pojam filmske ljubavi i samoj Emiliji Kokić na pamet padaju zaljubljeni parovi čija je ljubav procvala čim su im se pogledi sreli, mnogi će se složiti da je upravo njena ljubavna priča pogodna za kakav ljubavni film.

Naime, iako su u braku već dugi niz godina, pjevačica Emilija Kokić i HRT-ov spiker Miljenko Kokot nisu se na prvu pretjerano svidjeli jedno drugom.

“On je meni bio pojam novinara, nekoga tko želi špijunirati”

“On je meni bio pojam novinara, nekoga tko želi špijunirati kakva sam ja privatno. To je bila nekakva moja trauma nakon velike popularnosti, nakon Eurosonga. Bili smo jako na meti, pratili su svaki naš korak. Meni je to išlo na živce, imala sam osjećaj da mi je ugrožena sloboda, kao što i je, ali ok, to je danak javne osobe. Ali išlo mi je na živce. On je meni bio to. Jadan on, ni kriv ni dužan”, ispričala je ranije za 24sata i otkrila da se ni ona nije svidjela današnjeg suprugu na prvu.





Sudbina se uplela

“Ni ja nisam imala želju družiti se s njim, a nije ni on sa mnom. Ja sam njemu bila našminkana pjevačica, iako ja ne izgledam tako privatno – nisam previše našminkana, niti nafrizirana. Ne izgledam privatno kao da sam na sceni, ali svejedno. Mislim da smo i Miljenko i ja bili žrtve predrasuda. Znate kako čovjek zna imati ideju: ‘Ljudi s televizije su takvi i takvi’, pa zato razumijem kad netko ima ideju o nama, o meni konkretno. Ne poznaje me, nego me zna samo s televizije”, ispričala je.

Međutim, kako su se družili s istim društvom, sudbina je ipak nekako uzela stvari u svoje ruke i među njima je u jednom trenutku zaiskrilo.

Emilija i Miljenko vjenčali su se u listopadu 2013. godine u njenom rodnom Zadru, nakon pet godina veze. Par se rijetko pojavljuje zajedno u javnosti, a u centar pažnje dospjeli su kada je Koko došao podržati svoju suprugu u showu “Ples sa zvijezdama” u kojem je Emilija iznova uspjela osvojiti publiku, ali i žiri.