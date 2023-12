Neno Belan o Barbari: ‘Kad su se otvorila vrata i kad sam je ugledao, bila je to ljubav na prvi pogled’

Autor: Barbara Grgić

Ovog petka, 15. prosinca, na Adventskoj fjeri – Kolur Zvončac, od 19:30 sati, nastupaju legendarni Neno Belan & Fuimensi. Treći je to u seriji velikih koncerata na omiljenoj splitskoj adventskoj lokaciji, a ako je suditi po do sada viđenom posjetitelje očekuje prava glazbena poslastica.

Belan poručuje kako je rodnom gradu pripremio provod za pamćenje, a uputio je i posebnu poruku Splićanima:

„Ovog petka, na Koluru Zončac, moj bend i ja smo spremni isporučiti velike količine pozitivne energije, a na vama je da dovedete par svojih ljudi pod ruku pa da svi zajedno proslavimo ove blagdane kako treba, uz puno ljubavi i pjesme! Zdravi i veseli bili i vidimo se na Adventskoj fjeri!“

Belanova Barbara

Nenu Belana i Fiumense ne treba previše predstavljati, jer radi se o jednima od najpoznatijih domaćih glazbenika čiji su hitovi „Rijeka snova“, „Sunčan dan“, „Vino noći“, „Jagode i čokolada“, „Pričaj mi o ljubavi“ i mnogi drugi, odavno postali dio antologije hrvatske glazbene scene.

Ipak, rijetki znaju za Belanovu Barbaru.

Naime, nije nepoznato da je svaki glazbenik posebno povezan sa svojim instrumentom, a Belan je jednom prilikom otkrio kako je upoznao svoju Barbaru.

“Gitarist Daleke obale 1999. kupio je Barbaru, donio u Split i nešto je malo svirao, ali nije mu legla. Odlučio ju je prodati pa ju je kupio njegov bubnjar koji ne svira gitaru, ali ju je kupio samo da Barbaru ne proda baš bilo kome”, ispričao je jednom prilikom.









Stigao je Neno tako u Split gdje je njegov prijatelj u studiju, spomenuti bubnjar, čuvao gitaru: “Kad su se otvorila vrata studija i ja sam je ugledao, bila je to ljubav na prvi pogled. Onda smo se dogovorili da mi je proda za istu lovu za koju ju je i on kupio. Ja je nakon toga nosim u Rijeku, ona putuje sa mnom. Na to me zove moj basist Olja Dešić i ja mu govorim imam novu djevojku, iz Amerike je, došla je na ljetovanje u Dalmaciju i sad idemo u Rijeku”.









‘Barbara te čeka tu u dnevnom boravku’

S Oljom je dogovorio susret te večeri kako bi on upoznao “njegovu djevojku” kojoj je odlučio dati ime Barbara po Barbari Bush što mu je prvo palo na pamet kao tipično američko ime.

“Dolazi Olja kod mene u stan na četvrti kat, obrijan, miriše.. Ja otvorim vrata i kažem – Barbara te čeka tu u dnevnom boravku”, rekao je Belan o upoznavanju.

Smijali su se tome još dugo, kaže, ali od tad je ona Barbara.