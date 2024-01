Nenad Tatarinov pozirao s punicom, neki je zamijenili za Maju: ‘Punica k’o curica’

Pjevačica Maja Šuput se na svom Instagramu profilu pohvalila da je bila na ručku u restoranu sa suprugom Nenadom Tatarinovim i mamom Danicom Šuput te je na svojim mrežama objavila i njihove zajedničke fotografije.

“Nedjelja, idealan dan za punicu i zeta”, napisala je Maja uz jednu fotografiju, dok uz drugu, koju je podijelila u pričama na društvenoj mreži dodala samo “zet i punica”.

“Punica k’o curica”, “Danica izgleda super”, “Punica ljepša od svih”, komentirali su Majini pratitelji, a neki su je i zamijenili za nju: “Ja sam mislila da je Maja”, napisala je jedna pratiteljica.

Majina oca su voljeli svi na estradi

Maja je u više navrata objavljivala fotografije s majkom, no njezini pratitelji uvijek se iznova iznenade koliko su slične. Inače, Majin otac bio je poznati estradni menadžer, a osim za uspješnu karijeru svoje kćeri bio je zaslužan i za karijere Mate Miše Kovača, Zlatka Pejakovića, Minee, Danijela Popovića i Jasmina Stavrosa.

Maja je uvijek je isticala koliko joj je značilo radno okruženje njezina oca u odabiru karijere. Jednom je prilikom na svom Instagramu pokazala brojne fotografije druženja iza pozornice jer je njen otac bio dobar s brojnim legendama i imenima s naše glazbene scene.

Od prometne nesreće nikad se nije oporavio

Posjetimo, Boris je 2002. godine doživio tešku prometnu nesreću od koje se nikad nije potpuno oporavio. Preminuo je 2018. godine, a Maja mu je tad na Instagramu posvetila emotivnu poruku.









“Jučer smo na posljednji počinak ispratili mog tatu. Nakon preduge i preteške bolesti konačno se riješio bolnica, nepokretnosti, cjevčica… Riješio se zla koja ga je prikovala za krevet i života kojeg nitko, baš baš nitko nikada ne bi smio ni na dan doživjeti. Bio je bolestan posljednjih 16 godina od koje posljednje 3 želim izbrisati iz pamćenja jer je preteško. Sada je konačno slobodan, konačno svoj. Ako stvarno postoji (a trenutno sam u potpunom uvjerenju da postoji) drugi svijet onda je on sad već u uredu i dogovara gaže i koncerte. Gore bi moglo postat jako veselo. Moga oca svi znaju kao managera koji je žario i palio sve do kobne 2003. On je obožavao svoj posao i svoj način života koji je bio akcija non stop. Bio je muškarac koji je svaki dan u košulji, sakou, čistom kosom, parfemom koji se osjećao još cijeli dan u ulazu kad bi on prošao… Bio je zafrkant i šarmer. Bio je najponosniji (kao i svaki otac valjda) tata na svijetu, a dan kad sam mu rekla da ću početi pjevati mu je bio najsretniji dan u životu. Sve što se u mojoj karijeri događalo nakon njegove bolesti pratio je s najvećim veseljem. Zvao me 5 puta na dan da pita gdje pjevam u petak, gdje u subotu, a onda u nedjelju sto pitanja kako je bilo, koliko je ljudi. I taj ponos je bio nevjerojatan”.