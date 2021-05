‘NEMORALNA ŽENO, UŽAS!’ DRAMA NA NIVESINU PROFILU: Njeno zlatno izdanje nije svima sjelo

Autor: Dnevno

Nives Celzijus trenutno nas putem malih ekrana zabavlja kao članica žirija popularnog showa “Tvoje lice zvuči poznato”, no to ne znači da sa svojim fanovima ne stigne podijeliti i one posebne trenutke, koje provodi u još posebnijim izdanjima.

Tako je Nives nakon dileme sa šeširom, osvanula u zlatnom kupaćem kostimu koji je snažno pritiskao njene bujne grudi i isticao njen struk. “Ono kada ti sis kupuje kupaći kostim”, komentirala je Nives uz pitanje pratiteljima što oni misle.

Kopirala Karleušu?

Najprije su se javili pratitelji koji su se prisjetili Jelene Karleuše u istom izdanju. “Jel’ to kopiraš Karleušu?”; upitala ju je jedna pratiteljica, na što je Nives odgovorila: “Isti je. Ali dobro, ne bih baš sad rekla da je kopiranje u pitanju. Samo imamo dobar ukus”, zaključila je Nives, na što joj je pratiteljica odgovorila kako “nije grijeg kopirati ženu s najboljim stilom”, a Nives se s njom složila, no imala je jednu opasku.

“Haha. Slažem se. Al kunem se da ovaj kupaći imam prek dvije godine. To mi je iz reklame za Wettpunkt”, poručila je.

Zaredao se i cijeli niz komentara kojima se Nivesino izdanje nije svidjelo: “Za popizdit ukus”, “Bio ti je taman u 7 razredu osnovne škole”, “Užas”, “Grozno”, a onda se javio pratitelj koji je prozvao Nives, no ona mu nije ostala dužna.

“Pisac, kažeš?”

“Nemoralna žena, užas primjer curama. Ne zna ništaa u životu osim sisa pokazat”, poručio je pjevačici, na što je Nives odgovorila, odajući pritom kako je provjerila tko joj je napisao komentar: “Pisac, kažeš? A koje tvoje djelo možemo pročitati? Nadam se da imaš dobrog redaktora i lektora”

Usprkos tvrzavicama i “prozivkama” da kopira srpsku pjevačicu Jelenu Karleušu, Nives je kao i obično bila obasuta i cijelim nizom kreativnih komplimenata njenih najvjernijih fanova poput: “E to sam čekao”,”lubeničasto”, “perverzno dobra”, “zlatna Nives”, “sjajno”, “seksi cura”, “izgledaš vrhunski”.

U nastavku možete usporediti Nivesino i Karleušino zlatno izdanje:









View this post on Instagram A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius)