NEMA VIŠE STRPLJENJA! Mia Dimšić uzvratila hejterima: ‘To su ljudi koji nemaju pametnijeg posla’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Hrvatska predstavnica na Eurosongu Mia Dimšić odlučila se obračunati sa svojim hejterima na društvenim mrežama pa ih je nazvala ‘ljudima koji nemaju pametnijeg posla’.

‘Uvijek pokušavam da takve stvari pretvorim u gorivo i motivaciju, jer one to u srži zapravo i jesu. Za početak, ljudi koji komentiraju stvari na Internetu nisu realan presjek stanovništva. To su uglavnom oni ljudi koji nemaju pametnijeg posla, čast izuzecima, pa je to automatski i logičan odraz razmišljanja i percepcije tuđeg uspjeha.

Trudim se da se uvijek radujem uspjehu kolega, jer smatram da time podsvjesno i sama na sebe privlačim uspjeh i obratno, pa da oko sebe pokušavam držati ljude koji se također raduju pozitivnom i ne traže konflikt”, ističe Mia za Cafe del Montenegro

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mia (@miadimsic)

Istaknula je da je žalosno što je svakog hrvatskog predstavnika pratio određeni skandal, a na ‘tapeti’ je i ona jer je optužuju da je plagirala veliki hit Taylor Swift ‘Willow’.

‘Prebace se na neku drugu temu, pa to pokušavam ne shvaćati osobno. Svaka usporedba s Taylor može mi biti samo kompliment, a dosad se ionako svake godine za naše predstavnike pokušavao stvoriti neki skandal, što je žalosno, ali jednostavno tako je. Pa se bolje s tim pomiriti i fokusirati na svoj posao’, izjavila je.





Crnogorskom portalu otkrila je da se plasmanom na Eurosongu ne zamara, a favoriti za pobjedu iz susjednih zemalja su joj Crnogorka Vladana i Srpkinja Konstrakta.