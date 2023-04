NEMA PJEVANJA NA PRAZAN ŽELUDAC! Poznati chef i Zsa Zsa kad se kamere ugase: ‘Pažaninova obitelj kuha još bolje od njega’

Autor: Dnevno.hr

Poznati chef Ivan Pažanin odlučio se okušati u showu “Zvijezde pjevaju“. Mentorica mu je mlada i talentirana pjevačica Zsa Zsa, a zajedno tvore jedan od najsimpatičnijih parova popularnog showa.

Iako su i žiri i gledatelji primijetili da se Pažanin malo muči s pjevanjem, njegov trud i mentoričina domišljatost u izboru pjesama i kreativnost, mogli bi ih odvesti do samog finala showa.

Ostvariti želju i naučiti pjevati

Par koji je izrazito simpatičan i gledateljima, otkriva u razgovoru za Jutarnji i kako izgledaju njihove pripreme. Chef je vrlo iskreno rekao i kako mu je cilj u showu otpjevati pjesmu u tonalitetu i da dobro zvuči. Za sudjelovanje u showu odlučio se, između ostalog, i jer mu je želja naučiti pjevati.





“Najveći mi je izazov otpjevat’ pjesmu kako treba u mom tonalitetu da to izgleda dobro i da ostavimo dobar dojam. I da uspješno razbijemo tremu”, rekao je Pažanin.

Nema pjevanja na prazan želudac

Zabave na njihovim probama ne nedostaje, a neizostavan dio istih je hrana. “Naučila sam da se prije svake ozbiljne probe prvo treba dobro ‘najist’, pa onda nakon toga popiti kavu, a onda možemo malo vježbati, ali paziti ipak da pritom ne ogladnimo – jer to bi bila jako opaka situacija koja priziva nepotrebnu nervozu”, našalila se Zsa Zsa koja je oduševljena što mentorira poznatog chefa i dodaje kako ih nisu mogli bolje spojiti.

“Ovim putem posebno pozdravljam Pažaninovu obitelj koja kuha još bolje od njega. Mogla bih se naviknuti na to… “, našalila se pjevačica.

“Falševi su umjetnički izraz”

“Nakon ovih nekoliko tjedana, imam osjećaj kao da se stvarno znamo 100 godina! Pomislila sam kako ću sad ja njemu biti šefica kad je on chef? Ali, moram priznati da je jako strpljiv i svaka mu čast za sve ovo vrijeme koje će me trpjeti”, dodala je.

Prvi probu imali su u restoranu, a ističu kako su falševi u njihovim izvedbama “umjetnički izraz” koji naglašavaju sve one trenutke kad je sve točno. “To je igra kontrasta, yin i yang… To je emocija! To smo na prvoj probi zaključili i prihvatili, i to je naš moto!”, navode.