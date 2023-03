‘NEMA LI ONA NEKOG DRUGOG TIPA?’ Manekenka snimljena u akciji s poznatim pjevačem koji nije njezin dečko: ‘Odakle njih dvoje, ništa ne kužim?’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Jedino što je popularnije od manekenke i nogometaša su manekenka i pjevač. Da je uistinu tako potvrdili su i pjevač Harry Styles i manekenka Emily Ratajkowsky koji su ovog vikenda viđeni kako se ljube na ulicama Tokija. Cijela akcija zabilježena je na kameri, a bilo je i za očekivati da će video postati pravi hit na društvenim mrežama.

“Nema li ona nekog drugog tipa?”, “Odakle njih dvoje, ništa ne kužim?”, “Hmm, ovo je poprilično zanimljivo!” bili su neki od komentara na mrežama.

Harry and Emily Ratajkowski out in Tokyo recently pic.twitter.com/mBf12At0Lo

— HS Candids (@hsdcandids) March 26, 2023

Harry je trenutno u Japanu u sklopu svoje turneje ‘Love On Tour’. Krajem prošlog mjeseca pisalo se kako je nakon prekida s Olivijom Wilde pronašao novu djevojku, no nije otkriven identitet te žene, sve do sada.

Emily se rujnu prošle godine razvela od filmskog producenta Sebastiana Beara-McClarda, a od tada su je povezivali s nekoliko muškaraca.

Bila je u vezi s komičarem Peteom Davidsonom, šuškalo se da se nešto događa između nje i Brada Pitta, a viđena je i s umjetnikom Jackom Greerom. Zanimljivo je da je za Valentinovo objavljivala fotografije s Ericom Andreom na kojima poziraju goli u krevetu.