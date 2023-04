‘NEMA KLUBA I MJESTA KOJE SRBI NE MOGU NAPUNITI’ Nasljednik Mate Bulića jasan: ‘To su isti ljudi koji slušaju Thompsona i Škoru, njihovim pjesmama jedno je zajedničko’

Autor: Tea Šojat

Zavičajni zabavni pjevač Josip Ivančić više od deset godina uspješno balansira obiteljski i život i glazbenika. Osim što je traženi muški gost na vjenčanjima u Hrvatskoj i susjednim europskim državama, postao je i miljenik hrvatskog iseljeništva. Iako su i hrvatsko iseljeništvo okupirali narodnjaci, a diskoteke se pune nastupima pjevača iz Srbije, Ivančić gaji izričaj koji je lokalpatriotski, temeljen na tradicionalnim obiteljskim vrijednostima, kakve i sam živi, a u medijima se počeo spominjati kao nasljednik Mate Bulića, svog sunarodnjaka iz Hercegovine.

Svoje obiteljsko gnijezdo svio je sa suprugom Jelenom Bosančić, bivšom manekenkom i misicom, s kojom se upoznao 2010. godine u reality showu “Farma”, a zajedno imaju sina i kćer.

* Iz Hercegovine u Split. Kako to da ste odabrali baš Split, što vam je u vezi s tim našim gradom najdraže?

U Split sam došao poslovno i trebala je to biti prolazna stanica. Međutim, zbog spleta okolnosti u poslovnom smislu i ljepote u načinu života odlučio sam sa suprugom baš u Splitu sviti gnijezdo. Kvaliteta života je, naspram drugih mjesta, nemjerljiva, a usto, vrlo je blizu mog rodnog mjesta. Sat vremena vožnje. Tako da je i to bilo presudno.





* Jednom prilikom ste otkrili kako ste vjerovali da ćete se oženiti drugačijom ženom, a tu je i autobiografska pjesma u kojoj pjevate da ste prošlom životu rekli zbogom. Kakav je bio taj “prošli život” i čime vas je na kraju supruga oborila s nogu?

Mislio sam da ću se oženiti povučenom djevojkom, ženom koja nije u javnom poslu kao ja. No ljubav se dogodi kad se čovjek najmanje nada. Kroz pjesmu “Moja Dalmatinko” iskazao sam zahvalnost, osjećaje i ljubav prema supruzi, s kojom podižem dvoje prekrasne djece. Momački život bio je prelijepo razdoblje, stoga još veću težinu ima kad kažem da mi nije žao što sam se oženio jer, realno, tada u život ulaze neke druge obaveze, izazovi, ali u svakome tom danu uživam. Kao momak sam imao novac, slavu i slobodu, ali danas mi je u obiteljskom životu puno ljepše nego prije.

* Oboje ste zapravo naviknuti na putovanja, iako supruga danas živi mirnijim životom, no jeste li razmišljali Split zamijeniti nekom inozemnom destinacijom ili možda Hercegovinom?

Supruga i ja smo prilagodljivi, pa kad bismo morali zbog viših razloga promijeniti mjesto prebivališta, to ne bi bio problem. Ali Split je definitivno najbolje što se može izabrati. Hercegovina je moje rodno mjesto i opcija za posjet i svaki slobodan trenutak iskoristimo da odemo k mojim roditeljima.

* Osim pjesme “Na kamenu rođen”, koju ste jednom prilikom na koncertu u Kanadi otpjevali čak 20 puta, jer je to publika tražila, koje su pjesme posebno drage našem iseljeništvu?

U glazbenom smislu sam uvijek spreman prilagoditi se podneblju u kojemu nastupam jer imam bogat repertoar. Kad je riječ o našem iseljeništvu, tu otpjevam nekoliko svojih pjesama koje su među njima zaživjele i onda cijelu noć držim atmosferu do usijanja s našim evergreenima iz svih regija Hrvatske. “Na kamenu rođen” izdvajam kao pjesmu koju ljudi stvarno vole.









* Mnogi glazbenici su progovorili o angažmanima glazbenika iz Srbije u našem iseljeništvu, ali i na domaćoj glazbenoj sceni. Kako to komentirate? Ima li za sve mjesta pod suncem ili biste nešto ipak na našoj domaćoj sceni promijenili?

Mislim da treba prihvatiti činjenice i realnost. Srpska estrada je predominantna u odnosu na hrvatske glazbenike. Konkretno, u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, pa i u Hrvatskoj. Ne postoji klub ni mjesto koje srpski pjevači ne mogu napuniti, a isto tako, na prste ruke možemo nabrojiti hrvatske glazbenike koji mogu to isto učiniti. Hrvatska zabavna glazba nažalost je dosadna. Mladi žele ritam, zabavu, adrenalin i očito su je pronašli u folk-glazbi. Protiv sam svih zabrana. Zanimljivo je da ti isti ljudi u većini slučajeva isto reagiraju na naše pjevače koji gaje domoljubni izričaj, poput Thompsona, Bulića, Škore. Zato što te pjesme imaju emociju, ništa drugo. Ljudi su jedino mjerilo, a ne radijski urednici ili neki urbani producenti, glazbenici, pjevači.

* Nazivaju vas “kraljem svadbi”. Na koncertu traže 20 puta “Na kamenu rođen”, kakva su iskustva s naših vjenčanja?









Iskreno, ne volim epitete poput kralja ili princa, a ne vjerujem ni da to voli publika. Više vole normalne jednostavne ljude. “Na kamenu rođen” je pjesma koja je trasirala moj put, međutim, na svadbama moraš imati širok repertoar da bi bio dobar odabir za mladence.

* Možete li s nama podijeliti neku anegdotu?

Bilo je puno anegdota, od lijepih do ružnih momenata. Lijep je bio kad je tijekom svadbene noći mlada, koja je bila u poodmakloj trudnoći, rodila. Bilo je to dvostruko veselje. Bilo je i ružnih scena, poput svađe mladenaca tijekom noći, nakon koje su se razišli i na kraju rastali istu večer.

* Je li teško u Hrvatskoj uspjeti kao pjevač zabavne glazbe i što smatrate presudnim za uspjeh?

Jako je teško u Hrvatskoj biti zabavni pjevač i k tomu mlad i neafirmiran. Starija garda su naše zvijezde koje će trajati dok su živi, a mladi jednostavno ne mogu doprijeti do ljudi. Sve je manje medija koji uopće daju prostora, a druga je stvar što je folk-glazba izbor većine mladih ljudi. Nažalost.

* Jesu li potrebna značajna sredstva? Znamo da vi ne ovisite na taj način o glazbi jer ste se ostvarili u poduzetničkim vodama, ali sigurno nije svima dovoljan talent i karizma.

Uspjeti u glazbi je kao uspjeti u sportu. Postoje stotine tisuća vrhunskih sportaša koji podrede tomu cijeli svoj život, a uspije ih samo mali postotak. Tako je i u glazbi. Previše je ljudi koji bi htjeli uspjeti. Međutim, bez novca za dobre pjesme, spotove i marketing, za vas nitko ne može čuti. A kad dođete do toga da se za vas čuje, onda dolazite do kocke – hoće li vas ljudi prihvatiti, čuti ili ne. Ovo je težak i krvav posao, koliko god se činio laganim.

* Imate li neku neostvarenu želju kad je u riječ o glazbenoj karijeri?

Nemam velike apetite kao glazbenik da moram još nešto ostvariti što nisam – napuniti arene, biti neprestano pod svjetlima reflektora. Želim ostati gdje jesam, dok god pjevam, da budem pozicioniran kao zavičajni zabavni pjevač.

* Imate li neke glazbene uzore?

Nažalost, nemam glazbene uzore, ali poštujem svakoga tko je uspio izgraditi i održati karijeru.

* Kako se najviše volite opustiti?

Najdraže mi je opuštanje druženje s obitelji, suprugom, sinom i kćeri te prijateljima. Zajednički ručkovi i trenuci me ispunjavaju jer sam zbog posla često odsutan.

* Hoće li ovo ljeto biti opuštanje ili posao?

Nasreću, nisam ovisan o glazbi kad je materijalna egzistencija u pitanju, tako da ću na ljeto kombinirati rad i opuštanje. Sve se stigne.

* Jeste li uistinu bukirani do kraja godine ili bi moglo uletjeti još koje vjenčanje?

Kod mene to ne ide kao kod drugih kolega koji žive isključivo od glazbe. Ne dogovaram termine po godinu-dvije unaprijed.

* Koliko vam se unaprijed mladenci moraju javiti kako bi bili sigurni da im netko neće ‘ukrasti’ termin?

Na svadbe većinom dolazim kao gost iznenađenja pa je dovoljno angažirati me nekoliko mjeseci unaprijed.

* Jeste li imali neke čudne upite i želje kad je riječ o angažmanima?

Bilo je tu raznih upita i želja. Od čovjeka koji me zvao da proslavi rastavu braka do toga da sam dogovarao s mladencima angažman i nakon nekog vremena mladenka je izvadila popis od 150 pjesama s uputama koju u kojem točno trenutku večeri treba pjevati. Samo sam se zahvalio. Moj repertoar je toliko širok da mogu i cjelovečernju bugarsku svadbu odraditi, ali stvar je kontrole koja mora biti u rukama pjevača, on vodi atmosferu na svadbi, a želje mladenaca uvijek su dobrodošle.

* Što je sljedeće u planu, kad možemo očekivati nove hitove?

Do kraja travnja ide nova pjesma, a onda planiram kontinuirano objavljivati novu pjesmu svakih mjesec dana.