Nema ga na sceni 6 godina, zbog ovih se razloga povukao Marijan Ban: ‘Sve on prati i sve zna’

Autor: I.D.

Nekadašnji vođa benda Daleka obala, Marijan Ban, već dugi niz godina boravi izvan medijskog svijetla, rijetko se pojavljujući u javnosti. Prije šest godina, Marijan se povukao s glazbene scene, a mnogi ga pamte po svojim jedinstvenim i simpatičnim izvedbama. Ipak, nedavno su osvanule njegove nove fotografije koje je objavio njegov prijatelj i pjevač Neno Belan.

“Moj prijatelj i kolega Marijan Ban dobio je Porina za životno djelo, a meni je pripala osobita čast da mu ga uručim u njegovom domu u Splitu. Što sam s guštom i napravio. Marijane. hvala ti na tvojim divnim pismama!”, napisao je pjevač na objavu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Neno Belan (@nenobelan)

‘Ban je u mirnoj, finoj, gospodskoj penziji’

Pratitelje na društvenoj mreži oduševila njihova zajednička fotografija te su pisali kako su im njih dvojica najdraži glazbenici. Inače, bivšeg pjevača danas rijetko možemo vidjeti u javnosti, a pjevati je prestao zato što je htio drukčije živjeti, ali i zbog zdravlja.









“Ban je u mirnoj, finoj, gospodskoj penziji. Uživa u svom potkrovlju gori, unuci su oko njega. Tu je prije bio samo kompjuter i njegov krevet. Sada je tu gomila igračaka i svega od unuka koji dođu i ostave to tu tako. To se ne dira, to su njihove instalacije. Nema tu slaganja, oni stave di stave i to tu tako mora stajati. I sve on prati, sve on zna, drago mu je da Daleka obala radi”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju gitarist Daleke obale, Boris Hrepić Hrepa.









Nakon Bana je frontmen Daleke obale postao Jakša Kriletić. Podsjetimo, novi frontmen Daleke obale je Jakša Kriletić Jordes, a popularni bend je u travnju prošle godine imao prvi samostalni koncert, i to u Domu sportova. Kao veliko iznenađenje, cijeli koncert je na gitari svirao upravo Neno Belan.

Belan otkrio detalje iz prošlosti Daleke obale

“Pa ustvari ja sam “član” tog benda od samih njegovih početaka, od “demo” faze, pa i od prije, naime Hrepa i ja smo i dečki iz iste ulice u Splitu, Zoki je svirao sa mnom u nekim srednjoškolskim bendovima, družimo se privatno, kao braća smo, Jadran je Janga svirao na Baćama, a ja pjevao u ekipi oko njega, a brat Jakša i ja smo nerazdvojni već preko 20 godina… a opet Marijan Ban je bio “predgrupa” prvog službenog koncerta mog benda Đavoli, tu smo se i upoznali”, rekao je Belan tada.

“Kad je Daleka Obala startala sa radom, i kad su počeli snimati i svirati, uvijek sam bio uz njih, recimo više manje sve back vokale sam otpjevao na njihovim studijskim snimkama, ako malo bolje obratite pažnju, skužit ćete moju boju vokala, a onda smo imali i bezbroj zajedničkih nastupa, druženja, gostovanja, a i producent sam njihove treće ploče “Mrlje” čak sam i gostovao na njihovim pločama kao solo vokal na par pjesama”, dodao je Belan.