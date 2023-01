‘NEMA BESPLATNOG RUČKA!’ Jacques objavio šokantnu prepisku: Pjevač tražio gratis obrok?

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Pjevač Jacques Houdek objavio je poduži tekst kojeg je započeo riječima “Nema besplatnog ručka!” uz screenshot poruka koje je dobio u inbox. Mnogi bi na prvu pomislili da je pjevač negdje ‘žicao’ besplatan ručak, no to je demantirao odmah u drugoj rečenici.

“Sad kada je naslov izazvao pažnju, popričajmo malo, prije nedjeljnog ručka, o iznimno negativnim fenomenima vremena u kojem živimo. Svjedoci smo, nažalost svakodnevno, raznoraznih internetskih prijevara i smicalica, a najčešće žrtve pokušaja krađe identiteta su javne i slavne osobe”, započeo je Žak i pojasnio o čemu je zapravo riječ.

Naime, pjevač je dobio upit pratiteljice Ane koja ga je upoznala s tim da je u više navrata naišla na lažne profile pjevača te ga je pitala treba li takve profile prijaviti, blokirati li zanemariti, a onda ga je upitala zašto nema ‘plavu kvačicu’ uz svoj pravi profil, koji korisnicima društvenih mreža daje nedvosmislenu potvrdu da je riječ o pravom, a ne lažnom profilu poznate osobe.





“Ne prođe ni dan, a da mi netko u inbox ne prijavi novi lažni profil koji, eto, baš predstavlja mene privatno i želi biti prijatelj s nekime od vas, dragi moji. PRIJEVARA, PRIJEVARA, I SVAKI PUT – PRIJEVARA! Postoji samo jedan profil na Facebooku i samo jedan na Instagramu. Ako me već pratite, znate koji profil pratite, i neće biti novih profila, ni privatnih ni javnih, nikada! Ako me još ne pratite, lako zaključite po broju pratitelja koji je moj službeni profil.

FAMA OKO PLAVE KVAČICE

Više od 111.000 pratitelja na mojim službenim društvenim mrežama Facebooku i Instragramu nisu dovoljni dokaz i pokazatelj koji bi upućivao da se iza profila uistinu ‘krijem’ JA – Željko Houdek – popularni JACQUES Čisto da znate, postoji legalan način kako javne osobe mogu zatražiti provjeru svoga profila kako bi ga stručnjaci s Instagrama i Facebooka potvrdili tom famoznom plavom kvačicom. Moj tim to je pokušao nebrojeno puta (eto, ponajprije radi vas – to će iznova učiniti i danas). Pokušali smo i putem agencije sa sjedištem u Hrvatskoj koja izravno i najbliže surađuje s njima, no isto tako – bezuspješno. A zašto?

Zato jer ne želim, kao mnogobrojni nositelji te važne oznake novoga doba, sponzorirati umotvorine koje tobož brinu o našoj sigurnosti na mrežama. I zato ne postoji besplatan ručak, pa ni za Žaka! DA, ne želim plaćati raznoraznim agencijama koje će se u moje ime potruditi od Instagrama i Facebooka kupiti moj identitet – ja sam svoj identitet, lik i djelo, izgradio sam sa svojim malim i prevrijednim timom, i ne pada mi na pamet plaćati da bi me netko potvrdio plavom kvačicom!

ZAŠTO JE SVE OVO BITNO?

Zato jer se, ipak, radi o vašoj i mojoj sigurnosti. Osim što sam svakodnevno žrtva pokušaja krađe identiteta, svaki put kad primim vašu prijavu novog lažnog profila, strahujem da se ne dogodi nešto gore. Što je to gore? Pa, osim što nekada lažne profile otvore bolesne osobe koje u svoja četiri zida požele biti slavna osoba, takve profile, u slučajevima kad nisu u pitanju programirani sustavi iz kojekakvih zemalja kojima ne znam ni ime, otvaraju i bolesne osobe zlih namjera koje vama, vašim bližnjima, vašoj djeci mogu slati neprimjeren sadržaj, nuditi nagrade, novčane iznose – u moje ime! Nažalost, puno puta, ljudi u to povjeruju jer, eto, baš je danas njihov sretan dan i javio im se dragi Jacques!









Ukoliko, pak, pokušate prijaviti te iste profile – ne možete čak ni prijaviti da lažno predstavljaju javnu i slavnu osobu jer, eto, moji službeni profili s, ponavljam, više od 111.000 pratitelja nemaju famoznu plavu kvačicu – tako su odlučili plaćenici. Plava kvačica danas je potvrda nečijeg statusa, umjetničke vrijednosti, popularnosti, originalnosti – HA HA HA!

DRAGI MOJI, molim vas da ne nasjedate na takve pokušaje! Dok nas ne zaštiti plava kvačica, štitimo se sami, brinimo jedni o drugima, upozorimo jedni druge i družimo se ovdje, kao i svih ovih godina, radi GLAZBE! Ok, ponekad i pokoje fotkice fine papice ili najdražih životinjica!

Želim vam svima ugodnu nedjelju i dobar tek! Vaš jedan i jedini, onaj pravi, glavom i bradom – JACQUES!”, poručio je pjevač.