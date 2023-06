‘Nekome je to Vukovar, nekome Beograd’ Josipa je htjela promijeniti tekst jednog od najvećih hitova, Alka joj nikako nije dopustila

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Glazbena diva Josipa Lisac ove godine obilježava 50 godina od izlaska njezinog prvog albuma ”Dnevnik jedne ljubavi”. Nakon pola stoljeća, ova autentična glazbenica ne prestaje oduševljavati publiku.

Josipa je prvi put nakon više od 30 godina ponovo sjela za klavir i uglazbila svoju novu pjesmu “A gdje si ti”, a tekst je napisala je Alka Vuica. Tim povodom, Josipa se prisjetila početka njihove suradnje, ali i dugogodišnjeg prijateljstva.

Naime, sve je započelo albumom "Dnevnik jedne ljubavi", kada su Josipa i njezin dragi Karlo Metikoš odlučili su prepustiti stihove, tada još anonimnoj, Alki.





”Mi smo njoj dali, bili smo dovoljno hrabri da damo jednoj mladoj djevojci. Kasnije će ona pisati mnogima, ali ona je dobila cijeli album. Karlo joj je dao povjerenje i Karlo ju je prije upoznao, čuo negdje gdje je čitala svoje pjesme i svidjelo mu se i došla je k nama i tako je počela naša suradnja, sve do danas”, ispričala je Josipa.

Prisječajući se suradnje s Josipom, Alka je nedavno otkrila da je Josipa htjela promjeniti stihove jedne od najljepših hrvatskih pjesama.









”Ja sam napisala pjesmu ‘Gdje Dunav ljubi nebo’ i Josipa je htjela da promijenimo Dunav u more, što ja nisam htjela. Dva mjeseca smo vodili razgovore oko toga jer meni to nije bilo pitanje – gdje more ljubi nebo – pa zna se, ali gdje Dunav ljubi, to je sad pitanje. Svakom je to neko drugo mjesto. Nekome je to Vukovar, nekome je to Beograd, e to je jedan stih i nisam ga dala”, izjavila je Alka za InMagazin.

Pjesmu ‘Danas sam luda’, Alka je napisala za sebe dok je sjedila kod Josipe koja je kuhala ručak, a melodiju je počela pjevušiti suprugu Karlu Metikošu.

”On kaže, što je to? Kaj je to? Ajde brzo kući po tekst, plaćam taksi. I ja sam otišla i mi smo po tom tekstu napravili ‘Danas sam luda”, ispričala je Alka.









Dan danas, Josipan s istim žarom i dalje stvara glazbu i nastupa. Ova talentirana glazbenica ispred sebe ima ljeto puno koncerata, a 1. srpnja publika će je imati priliku čuti u jedinstvenom i čarobnom perivoju Novih dvora bana Jelačića.

”To će biti nastavak zapravo 50-te obljetnice, 50 godina od izlaska “Dnevnika jedne ljubavi” i tako, izvest ću normalno neke pjesme s Dnevnika i neke druge. A gledajte, meni je svaki koncert kao da mi je prvi, svaki je ozbiljan, mora biti dobro jer ću se inače doma sekirati, ali nadam se da će biti dobro”, kaže.

Uvijek svoja, jedinstvena i autentična, danas i prije 50 godina, Josipa bi mlađoj verziji sebe jednostavno poručila:

”Nemoj me nikad zaboraviti i nisam. Još uvijek ju nosim u srcu, tu mladu djevojku sa tako i buntom i s tim entuzijazmom i s tom strasti. Naprosto, mislim da je ona moj veliki motivator”, zaključila je.