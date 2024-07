Nekoć su bile nerazdvojne, a danas su na ratnoj nozi: ‘Ne mogu se očima vidjeti’

Modna industrija jedan je od glavnih inovatora trendova koji prohujaju društvom. Zbog njih se svi odijevaju u jednom stilu ili pak kupuju poseban modni dodatak, a sve zbog ljudi koji ih predstave na modnim pistama diljem svijeta. I dok je život ispod svjetala reflektora naizgled glamurozan, stvari iza kulisa znaju biti dosta napete.

A tko bi to bolje znao negoli imena koja su na modnoj sceni neke od najvećih zvijezda. Među njih spada i takozvana Velika Petorka koju čine Cindy Crawford, Christy Turlington, Claudia Schiffer, Naomi Campbell te Linda Evangelista. One su 90-ih godina prošlog stoljeća bile vladarice modnih pista, a ujedno i bliske prijateljice.

Međutim, čini se kako stvari ovih dana više nisu iste. Po medijima se već neko vrijeme šuška o narušenim odnosima između Naomi Campbell i Linde Evangeliste. Na vrhuncu svoje karijere njegovale su čvrsto prijateljstvo, a danas se više niti ne prate na društvenim mrežama putem kojih su si prije dijelile brojne komplimente.

Ne mogu se ni pogledati u oči

Dobro upućeni izvori za američke medije izjavili su kako nekadašnje kolegice više ne mogu biti u istoj sobi, niti se pogledati u oči. Tome u prilog govori činjenica da su na Tjednu mode u Milanu prošle godine sjedile odvojeno te se družile s različitim ljudima. Naomi je u jednom intervjuu dala i izjavu za koju mnogi smatraju da je upućena upravo Lindi.









“Ljute me neiskrenost i nezahvalnost. Pogotovo kad znaš da si dao sve od sebe da nekome stvarno pomogneš, a oni ti ne mogu reći hvala. Nije to toliko ljutnja, koliko veliko razočaranje”, komentirala je tada. Sve ovo posebno je zanimljivo uzevši u obzir da je nedavno Naomi izrazila javnu podršku Lindi, koja je progovorila o tretmanu kriopolioze.

Također zvan i CoolSculpting, koristila ga je kako bi smrznula svoje masne naslage. No to se za nju ispostavilo kao posebno mučno iskustvo koje joj je uzrokovalo i poremećaj uslijed kojeg su se stanice masti proširile umjesto da se smanje. Ovih dana nosi se i sa karcinomom dojke, no ističe kako je i dalje dobro raspoložena i sretna sa životom.