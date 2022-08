NEKOĆ NAJBOLJA RUKOMETAŠICA SVIJETA RADI U PEKARI! Bivša supruga Blaža Sliškovića o zaokretu u karijeri: ‘Prodavačice su dobile koronu pa sam ja uletjela’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Svetlana Ceca Kitić, 1988. godine proglašena je najboljom rukometašicom svijeta, a sada radi u pekari. Svoju ispovijest, u kojoj je otkrila da je njezinu karijeru zaustavilo ugroženo zdravstveno stanje, Ceca je ponudila srpskim medijima.

Poslije završene karijere radila sam kao školski radnik, a poslije sam bila trener. Poslije dvije utakmice koje su bile veoma naporne, dogodilo se to da sam pala u nesvijest. Ustanovili su mi poremećaj štitne žlijezde koja ne trpi stres. Tako da sam ja izabrala zdravlje, a ne novac i trenersku karijeru. U rukometu se više ne nalazim jer to više nije moj svet’, rekla je Ceca za Kurir TV.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. A post shared by Svetlana Ceca Kitic (@svetlanacecakitic)

Umirovljena rukometašica napravila je zaokret u svojoj karijeri te se odlučila okušati u pekarskom poslu.

‘Pitala sam mog kuma koji mi je potom predložio da budem suvlasnik jedne pekare u Belvillu. Tu sam na početku bila pokretna reklama. Mada poslije par dana obje prodavačice dobivaju koronu. Ja sam tada tu uletjela i to mi se neviđeno svidjelo da ja vama to ne mogu opisati. Taj rad s ljudima i taj kontakt mi se jako svidio.

Nakon nekog vremena došlo je do nesporazuma između ta 4 partnera koji su držali pekaru. Ja sam potom mom najboljem prijatelju predložila da mi uzmemo tu pekaru da zajedno to radimo. Sada nas dvoje to zajedno radimo i imamo kuharicu. Ja sam neko tko to prodaje i uživam u tom poslu’, rekla je Ceca.









Svetlana Kitić bivša je supruga Blaža Sliškovića, nekoć nogometaša i trenera Hajduka, a njihov brak trajao je samo 120 dana.

‘Oboje smo bili puni sebe, oboje smo bili mlade perspektivne zvijezde. On me je htio zadržati u kući da rađam djecu i kuham, a ja nisam bila, niti sam sada, taj tip žene. Kada sam odlučila da se raziđemo, pobjegla sam kroz prozor jer je pod u Blaževoj kući jako škripio. Nitko nije znao da sam otišla, samo su ujutro vidjeli da me nema’, izjavila je tada.