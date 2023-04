‘NEKOĆ JE TO BILA ANGELINA JOLIE’ Plastični kirurg tvrdi da mlade žene žude za ovakvim izgledom: ‘Luduju za njenim licem’

Autor: Dnevno.hr/ F.P.

Američki plastični kirurg dr. Rady Rahban gostovao je u podcastu online ličnosti Sofije Franklyn, gdje je otkrio za kakvim izgledom žudi sve više mladih žena diljem svijeta. Na pitanje s kakvim željama djevojke najčešće dolaze na zahvat ponudio je zanimljiv odgovor.

“Nekoć je to bila Angelina Jolie, no u mlađim generacijama najviše luduju za licem Belle Hadid,” odgovara, dodajući kako je to veoma nerealistično s obzirom na to da Bella Hadid izgleda potpuno drukčije kad nije na naslovnicama magazina.

“To je ludo. Ako pogledate fotografije Belle Hadid danas, koje ja imam na svojem mobitelu i koristim ih tijekom konzultacija, vidjet ćete da imamo verziju nje na plakatima i verziju nje 10 godina nakon rinoplastike i podizanja kapaka,” objašnjava.

“Žao mi je svih tih mladih djevojaka jer su sve nesretne, na drogama su i mršave, te izgledaju tužno,” dodaje, naglašavajući kako ono što govori nije “protiv Belle Hadid.”

Upravo je Bella 2019. godine proglašena najljepšom na svijetu zbog savršenih crta lica. Polazeći od teorije zlatnog reza, znanstvenici su analizirali detalje lica poput položaja i veličine usana, jagodica, vilice i brade, te su došli do zaključka da su Belline proporcije savršene.

Bella Hadid se i danas nalazi pri samom vrhu ljestvice 10 naljepših žena svijeta, a na najnovijim listama u prosjeku zauzima treće mjesto.