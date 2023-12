Nekoć je ljubovala sa Titom, a danas jedva preživljava: ‘Rasprodajem svoje uspomene’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Bivša Jugoslavija bila je plodno tlo za slavne osobe koje su ušle u povijest. U takvu grupu ljudi spada glumica i pjevačica Olivera Katarina, koja je bila poznata i kao Olivera Petrović.

Ova slavna ex-yu glumica poznata je ne samo u regiji, već i u Lijepoj Našoj. Tako je za domaće medije iskreno progovorila o svojoj teškoj životnoj situaciji, koja ju je zadesila prije nekoliko godina.

Ne želi opterećivati sina

“Zbog ponosa ništa ni od koga nisam tražila. Tako je i sada, kad rasprodajem pokućstvo i uspomene da bih platila račune i preživjela. Ne želim o tome pričati, ni sina opterećavati svojim problemima”, opisala je za srpsku Gloriju.









O njenom siromaštvu raspisali su se i brojni drugi mediji. Olivera je između ostaloga rekla kako je u jednom periodu na svoje ime imala samo dvije haljine, a nosila je tenisice svojeg sina jer nije imala novca za vlastitu obuću.









“Neću nikoga moliti”

“Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti”, istaknula je glumica, koja danas živi u iznajmljenom stanu u Beogradu.

Ova nekadašnja ljepotica iza sebe ima dva braka, kao i brojne ljubavne veze. Svojedobno je bila u braku sa potpredsjednikom Beograda, Miladinom Šakićem, no posebno se pamti njena romansa sa Josipom Brozom Titom.

“Upoznala sam Tita, prvi put kad sam snimala ‘Nišku banju‘. Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je sjeo za kameru i gledao me. Otpustio je kamermana da me sam snima,” opisala je Olivera u svojoj autobiografiji.

Na nju je navodno bila ljubomorna i sama Jovanka Broz. No posebnu neugodnost doživjela je u obliku trovanja od strane Titovih ljudi. Opisala je kako su je na kap hranili nečime što joj je stvaralo rane u ustima i grlu, no identitet svojeg trovača i dalje ne zna.