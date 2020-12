NEKI SE RADUJU BOŽIĆU ZBOG JELKE I DAROVA, A NEKI ZBOG SEKSA: Ovaj par vodi ljubav samo na taj dan, otkrili su i zašto

Autor: M.P.

Jen Stephens (23) i zaručnik joj Rob Walker (24) odlučili su da će voditi ljubav samo za Božić. Njih seks ne zanima previše, ali kažu da se vesele njemu u tom jednom danu.

“Znam da zvuči ludo, ali nama to odgovara. Činjenica da smo Božić izdvojili za seks zapravo nas je ojačala kao par, sada se želimo još više. Sretni smo što se ljubimo i mazimo do kraja godine”, govori Jen.

Dok većina obitelji za Božić uživa u zajedničkom ručku, otvaranju poklona i gledanju božićnih filmova, Jen i Rob uživaju jedno u drugome. Par ima i tromjesečnu kćer Arabellu, začetu na Božić 2019.

“Samo zato što nismo ludi za seksom ne znači da smo ludi. Najbolji je dan u godini, zašto ga ne biste učinili još boljim? Ne očekujem da ljudi razumiju naša pravila. Radimo stvari po svom i nije nas briga što drugi ljudi misle. Naša je veza jača zbog jednogodišnjeg spolnog zavjeta i ne bismo to mijenjali”, kaže Jen. Za nju je seks sa zaručnikom svečani dar.

“25. prosinca ima poseban značaj za nas pa smo ga odlučili učiniti super posebnim. Roba sam upoznala 2017. godine na Božić, na zabavi kod mojih prijatelja. Studirao je ekonomiju i informatiku na Sveučilištu u Manchesteru i tijekom praznika je boravio u gradu”, kaže Jen. Nakon slučajnog upoznavanja, par je počeo izlaziti, a isprva su išli polako. U siječnju je Rob počeo jednogodišnji program razmjene u Los Angelesu pa su morali održavati vezu na daljinu. Kad se Rob vratio kući za Božić 2018. godine, odlučili su dan provesti sami, i tada su po prvi put vodili ljubav.

“Imali smo osjećaj kao da smo se seksali milijun puta prije. Proveli smo toliko vremena razgovarajući, raspravljajući o svemu, od seksa do omiljene hrane. Bili smo prisni na svim razinama, ne samo seksualno”, rekla je Jen. Tjedan dana kasnije, Rob ju je zaprosio u novogodišnjoj noći. No, u novoj godini počeo je raditi za informatičku tvrtku, provodeći veći dio vremena putujući, dok je Jen stalno radila u Manchesteru.

“Seks nama nikada nije bio prioritet. Sve je bilo u maženju i bliskosti. Rekla sam Robu da bismo trebali zabraniti seks do sljedećeg Božića, jer je to tako dobro funkcioniralo godinu prije. Iskreno, nije bio šokiran kad sam to predložila. Već smo bili zaručeni pa je znao da sam predana i mislili smo da će nam to Božić učiniti posebnim”, rekla je Jen.