NEKI OVO NE MOGU GLEDATI: Objavila video prije i poslije šminkanja, ljudi u čudu: ‘Kako si to napravila?’

Autor: Dnevno.hr

U moderno vrijeme dobro je znano da su vizažisti pravi profesionalci i stručnjaci te svoj posao rade vrhunski.

No, postoje i amateri kojima je šminkanje mačji kašalj!

Jedna od njih je i Jessy Volk, korisnica TikToka koja često objavljuje snimke kako koristi šminku za transformaciju.





U videu koji je prikupio preko 16 tisuća lajkova Jessy se pojavljuje potpuno šminke, pokazujući nepravilnosti na licu i raščupanu kosu svezanu u neurednu pundžu. Zatim se, dok u pozadini svira Pitbullova pjesma I Know You Want Me, transformira u ljepoticu s čistom kožom i istaknutim očima uz jarki ruž na usnama. Kosu je uvila u lagane valove.

“Snimaš mnogo videa, ali ovo je jedan od najboljih, “Prelijepa si”, “Pokaži nam kako si to uradila”, “Opsjednuta sam tvojim videima”, “Ovo je već vještičarenje”, samo su neki od komentara korisnika TikToka.

Ipak, ima i onih koji su pomalo zgroženi:

“Ne mogu ovo gledati. Kako više vjerovati nekome da je prirodan?”, pitala se jedna komentatorica.