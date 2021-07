NEKAD TIHA PATNJA MNOGIH ŽENA: ‘Ostao sam prelijep… Ali, moram priznati da sam opet počeo ići kod psihijatra’

Hrvatska ga javnost ponajviše poznaje kao zvijezdu popularnog reality showa Big Brother, ali i veze sa sudionicom istog showa s kojom se ‘spetljao’ u kući dok je bila u braku,. Riječ je o Marijani Seifert koja je nedavno dobila dijete s trećim suprugom Karlom. Nikola Nemešević Nemeš, osim što je postao poznat po Big Brotheru sve više osvaja srce javnosti kao glazbenik. Naime, čini se da je glazba njegova prva i prava ljubav.

Krajem ljeta ga očekuje veliki preokret u karijeri – izlazi novi album “Stare priče” za koji kaže da je čudo. “Svaka pjesma je jedna moja istinita dogodovština iz prethodnog desetljeća. Nekih se rado sjećam, a nekih i ne baš, ali sam sretan što sam ih najzad snimio onako kako sam želio…”, otkrio je ekskluzivno za Story.

Od 2011. do danas puno se toga promijenilo u njegovu životu, iza njega je jako zanimljiva i ispunjena godina, puna novih projekata, a Nemeš čak misli da je možda malo previše zagrizao, zbog čega se trudi malo oporaviti kako bi nastavio s karijerom.

“Sve se promijenilo osim što sam ostao prelijep i izuzetno skroman kao i tada. Sada proživljavam razne stvari koje tada ili nisam želio ili mi nisu bile dostupne, kako poslovno tako i privatno. Ogromna je razlika između 20-ih i 30-ih, druge stvari me zabavljaju i ispunjavaju”, rekao je Nemeš.

Iako je očito da ga glazba ispunjava, Nemeš se bavi i produkcijom sinkronizaije, no još uvijek postoje problemi koje mora riješiti, a zasigurno se na iste nije dobro odrazila niti pandemija.

“Ali, moram priznati da sam ove godine opet počeo ići kod psihijatra i da mi jako odgovara. I ne da me nije sramota to reći, nego to preporučujem svima koji mogu. Kad te boli zub, ideš kod zubara. Kad osjećaš da te izjeda nervoza ili anksioznost, ili da bi htio prebiti kolegu, isto treba ići kod stručnjaka, zar ne?”, komentirao je.

Upitan kako mu je na ljubavnom planu, te je li zaljubljen i zauzet, glazbenik je odgovorio u svom stilu: “Ljubav sjajno, zauzet sam kao WC na rave partyju. Kad sam zaljubljen, sam kao i inače – sjajan u svakom domenu.”

Nemeša ćemo ove godine moći gledati i na Jadranu, naime početkom ljeta već je posjetio Istru, a nada se da će se i vratiti na još koju gažu. “Ako vam se učini da vidite tipa koji je isti Nemeš samo deblji – najvjerojatnije sam ja”, poručio je.