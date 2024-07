Nekad je punio klubove, a nakon opake bolesti se obratio: ‘Sad sam ponovno rođen’

Veliki hitovi iz ranih 2000. godina vinuli su Crnogorca Bojana Tomovića u sami vrh estrade, a pjesme “Jugić”, “Plava motorola” , “Nisam te zaboravio” “Na distanci” i dan danas se slušaju. Velika popularnost sa sobom je nosila i veliki teret. Tomoviću je nakon nekog vremena dijagnosticiran bipolarni poremećaj.

O svom se problemu ne libi govoriti javno, a sada je iznenadio svjedočanstvom o tome kako bi želio biti eutaniziran u Nizozemskoj: “Želim da me uspavaju u Nizozemskoj, tamo je eutanazija legalna, a s obzirom na to da je samoubojstvo i po svim vjerama najveći grijeh, ja biram ono što je legalno, a što će me konačno osloboditi muka”, rekao je Bojan.

Bojan je naglasio da je iscrpljen i da više nema snage za bolničke tretmane i terapije: “Živjeti i boriti se s bipolarnim i posttraumatskim poremećajem je jako iscrpljujuće, a ja više nemam snage čak ni za bolnicu, dosta mi je klinika i raznih bolnica, terapija i lijekova koji su me deformirali u svakom smislu, tako da što se planova tiče, planiram putovati i to baš do Nizozemske”, kaže pjevač.

Zbog bolesti ponovno postao vjernik

Nakon godina i godina borbe s opasnom bolešću, Bojan je odlučio “promijeniti vjeru”. Odnosno, početi vjerovati. Naime, u jednoj je televizijskoj emisiji 2019. godine, otkrio kako više nije agnostik.

“Nekada sam bio veoma popularan pjevač, no zbog bipolarnog poremećaja sam zabranjen, diskriminiran, stigmatiziran. Iako je vjera intimna stvar, želim vam reći da već nekoliko mjeseci nisam agnostik. Štoviše, 28.6.2019 tačno u podne, prešao u Islam i ponovo se rodio kao Ammar Moštrokol. Nema više Bojana Tomovića, onog bipolarnog, od života umornog polu-čovjeka, sad sam novorođen. U Islamu sam pronašao spas i mir, a ime Ammar sam izabrao jer kažu da na arapskom jeziku znači ŽIVOT, tako da ja uprkos svojoj bolesti, koja je nažalost poznata po velikom broju samoubojstava, biram novi ŽIVOT. P. S za ovo su do sada znale samo moja draga Hanka Paldum i Miljana Kulić, eto sad znate svi”, završio je pjevač.









No, čini se da je Bojan tijekom boravka na psihijatriji upoznao svoju životnu odabranicu, Škodranu, koja je porijeklom iz Albanije. Bojan i Škodrana, koja živi na relaciji Albanija – Njemačka, počeli su se družiti u bolnici, a ubrzo nakon toga su postali nerazdvojni.

Nakon dva tjedna druženja, rodile su se emocije te im je u planu da se vjenčaju i da žive na relaciji Njemačka – Crna Gora, odakle je Bojan podrijetlom.

*Ako bolujete od depresije i imate suicidalne misli, potražite stručnu pomoć. U sklopu Klinike za psihijatriju KBC-a Zagreb (Kišpatićeva ulica 12) djeluje Centar za krizna stanja i prevenciju suicida gdje možete doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefonom 01 2376 470 od 0 do 24 sata.