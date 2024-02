Nekad je punila stupce, a zbog sklonosti debljanju morala se povući iz manekenskih voda

Aleksandra Grdić bila je jedna od najeksponiranijih manekenka s početka novog milenija. Prije više od dvadeset godina okrunila se laskavom titulom Miss Hrvatske, a te davne 2003. s desne joj je strane stajao tadašnji mister, Mario Valentić,

Nakon toga, Aleksandra je sudjelovala u brojnim reality showovima, a na Novoj TV je svojevremeno imala i svoj vlastiti show koji se zvao ‘Apsolutno Aleks’. Ipak, s obzirom na nemilosrdnost modne industrije i Aleksandrinu sklonost debljanju, nije imala šanse za nastavak manekenske karijere.

Od svega toga prošla su dva desetljeća i puno se toga promijenilo. Hrvatska “Adriana Lima” danas ne živi ni približno glamurozno kao nekada. Zagreb je zamijenila Viroviticom, u kojoj vodi miran obiteljski život zajedno s djecom i partnerom Markom Šijakovićem.

Posvetila se obitelji i djeci

Iako se iz manekenske karijere u potpunosti povukla, ostala je u kontaktu s bivšim kolegicama i kolegama iz struke, poput Jelene Orešković koja je svojevremeno komentirala Aleksandrin životni izbor.

”Da, čujemo se i danas, gotovo stalno. Baš planiramo otići neki njeni prijatelji i ja malo do nje u Viroviticu uskoro. Mislim uvijek kad se piše gdje je netko nestao kao da je ne znam što, ali jednostavno ljudi imaju pravo promijeniti prioritete. Upravo to se i njoj dogodilo, nema ništa mistično iza njenog nestanka, to vam je sazrijevanje, ja bih rekla. Aleks je danas super!” kazala nam je Jelena Orešković.

“Danas su nam teme uglavnom djeca. Aleksandra se posvetila obiteljskom i majčinskom životu. Ima krasnu i uspješnu djecu koja se bave sportom, osvajaju medalje iz različitih disciplina” dodala je.