‘NEKA TI BOG POMOGNE…’ Omiljena hrvatska pjevačica ušla u brutalnu raspravu o svom novom proizvodu: ‘Emotivna sam i dam se naživcirati’

Poznata pjevačica Zsa Zsa priključila se svjetskom, pa i hrvatskom estradnom trendu te se, osim glazbi, posvetila i drugim poslovnim avanturima – konkretno, lansiranju vlastitog ulja za problematičnu kožu.

Marrubi ulje u kratkom je vremenu postalo izuzetno popularno među njezinom sljedbom, pa i šire – Zsa Zsa se pohvalila da se prva ‘tura’ već rasprodala. Cijeli projekt prati i osobna priča – pjevačica je prije nešto više od godinu dana otvoreno priznala da dugi niz godina vodi bitku s aknama i upalnim procesima, a mnogi su joj aplaudirali na hrabrosti u ovom ‘ispeglanom’ i neprirodnom ‘Instagram dobu’.

Štoviše, reakcije su bile toliko dobre da je Zsa Zsa odlučila plasirati ono što joj je pomoglo u vlastitoj borbi. Udružila se sa stručnjacima, što kozmetičkim što poslovnim, te lansirala svoj prvi proizvod van svijeta glazbe. No, kako to obično biva, lijepu poslovnu priču prati i ‘tamna strana’, a sve se, gle čuda, odvija na internetu.

Zsa Zsa je, naime, ovih dana upala u virtualnu klopku – počela se dugo, naširoko i strastveno raspravljati s onima koji propitkuju i(li) negativno pišu o njezinom proizvodu. Sve je počelo u jednoj Facebook grupi u kojoj ‘skincare zajednica’ raspravlja o različitim proizvodima za njegu kože. Nekoliko je pratitelja, naime, u pitanje dovelo brojne segmente njezina poslovanja – preispituju istraživanje na 50 žena koje je objavila kao relevantno, činjenicu da tvornica izrade ulja nije javno objavljena, kao ni stručnjaci s kojima je surađivala…

Ukratko, ništa van okvira internetske zajednice koja oduvijek preispituje svaki korak javnih osoba, a pogotovo one poteze koji se tiču zdravlja i – koštaju. Zsa Zsino ulje se, naime, prodaje po cijeni od otprilike 350 kuna.

Na čuđenje mnogih, pjevačica se upetljala u Facebook raspravu te u podužim objavama iskazala razočaranje jednim dijelom javnosti koji propitkuje kvalitetu, cijenu i izradu njezina ulja.

‘Nisam ja sama doma u kuhinji miksala i punila bočice’

“Ne pišem ovo iz ljutnje već iz razočaranja u ljude i koliko uvijek traže nešto loše prije dobrog… Marrubi je klinički ispitan i isprobalo ga je puno više od 50 žena, to je samo jedna studija. Molim vas da se ne šire krive informacije koje su neke ‘hejterske’ grupe pokrenule. Zar mislite da mi je cilj zezati se s kvalitetom i tuđom kožom koja je osjetljivo pitanje samo po sebi?”, piše Zsa Zsa u jednoj od objava.

“Ulje su dobila četiri influencera kao prijateljice koje vole skincare, ne kao osbe koje su plaćene da govore lijepe stvari na silu”, odgovara na tvrdnju da su ulje dobile poznate osobe kako bi ga reklamirale i dale mu na vrijednosti. Neki su se javno začudili njezinim strastvenim odgovorima.









“Morala sam se javiti jer me malo smeta osuđivački stav i ‘ona je pjevačica, to ništa ne valja’ i ‘nije to adekvatno ispitano’… Nemojte birati biti ta vrsta osobe… Znate da se na tržište ne mogu izbaciti stvari koje nisu proizvedene kod doktora farmacije i koje nisu prošle skupa i zahtjevna testiranja. I znate da nisam ja sama doma u kuhinji miksala i punila bočice. Zašto ste tako neprijateljski nastrojeni”, upitala je Zsa Zsa.

U objašnjavanju je spomenula i ‘obrnutu psihologiju ulja’, što je izazvalo čuđenje kod nekih članova grupe. “Obrnuta psihologija ulja nije nešto što je znanstveno ispitano, a ja osobno i prvi put za to čujem. Sigurna sam da postoje brojni ljudi koji koriste tvoje ulje i kojima se ono sviđa i odgovara im, no mislim da bi trebalo poraditi na istinitosti nekih informacija koje nisu provjerene ni dokazane”, pisali su joj.

“Nisam to izmislila… Ali neću više ulaziti u dubine. Pouka priče, tko želi želi, tko ne – ne”, pokušala je Zsa Zsa završiti raspravu.









Ukazala je i na sve popularniju Instagram zajednicu ŠRNGKNUSDP (“Što rade naši glazbenici kad nisu u showu Dalibora Petka”) koja na dnevnoj bazi, i to prilično nemilosrdno, proziva Zsa Zsu i preispituje njezinu novu poslovnu avanturu.

‘Ja sam isto ko i vi samo curka…’

“Postoji jedna IG stranica koja s vrlo zločestom namjerom šalje i potiče svoju ekipu, koja također nema dobre namjere i guštaju u omalovažavanju, a među vama su također, da trolaju i pljuju po svemu što je napravljeno od strane ljudi koje oni ne vole. Od strane ljudi koji su, eto tako, uspješni u nečem – milo glumi, pjevanju, influencanju… Puno ljudi je hrabro ovako anonimno i iza tipkovnice… Voljela bih da dođu meni i pričaju sa mnom direktno, no za to nemaju muda”, napisala je Zsa Zsa.

Nakon što su se kritike na prezentaciju proizvoda nastavile, Zsa Zsa je u svojim odgovorima postala emotivnija i priznala da je prilično uzrujana.

“Mislim da u situaciji gdje bi bilo tko od vas imao svoj brend za koji noćima nije spavao, trudio se, ulagao vrijeme, zapostavio karijeru zbog toga i marljivo radio i zaposlio farmaceute da to dovedu na najviši mogući nivo, ne bi dopustio da se po tome pljuje i pričaju laži bez važećih razloga, samo zato što ste pjevačica. Eto, samo zato sam toliko aktivna ovdje danas, ne zato da zabranim vama govoriti već da pišem istinu i obrazložim što stoji iza Marrubija”, napisala je pjevačica.

“Ja sam isto ko i vi samo curka… Emotivna i dam se naživcirati. Jednostavno ne mogu ignorirati kada netko namjerno radi sve u svojoj moći da mene ili nekod mog popljuje i omalovažava”, dodala je.

Nakon što je jedna pratiteljica ukazala na postojanje grupe koja ju često proziva, Zsa Zsa joj je napisala: “Nek ti Bog pomogne u životu da ne nosiš na leđima takve ljude poput sebe”.