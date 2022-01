‘NEKA BOG OPROSTI DRŽAVI’ Pjevačica završila u bolnici nakon smrti sina: ‘Mrzim samu sebe, samo ga želim pronaći’

Popularna pjevačica Sinead O’Connor proživljava najteže trenutke života nakon što joj je sin prije nekoliko dana pronađen mrtav. Pjevačica je potvrdila da je hitno prebačena u bolnicu nakon što je danima ‘izgubljena’ bez 17-godišnjeg sina Shanea čije je beživotno tijelo locirano nedugo nakon što je nestao iz bolnice u Dublinu.

O’Connor je sinoć na društvenim mrežama objavila uznemirujuću poruku, poručivši da želi “pronaći Shanea” i da “sinova smrt nije bila ničija krivnja osim njezine vlastite” te je njome zabrinula brojne obožavatelje.

“Žao mi je, nisam to trebala reći. Sada sam s policajcima na putu za bolnicu. Žao mi je što sam vas sve uznemirila. Izgubljena sam bez svog djeteta i mrzim samu sebe. Bolnica će mi pomoći na neko vrijeme. Ali pronaći ću Shanea, ovo je samo kratka odgoda”, poručila je shrvana pjevačica.

I’m sorry. I shouldn’t have said that. I am with cops now on way to hospital. I’m sorry I upset everyone. I am lost without my kid and I hate myself. Hospital will help a while. But I’m going to find Shane. This is just a delay

