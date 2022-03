‘NEK TI SJEDNE MEĐU NOGE’ Žene u ‘Survivoru’ na rubu, svu snagu umjesto u izazove uložile u bitku oko muškaraca

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Ovogodišnji ‘Survivor’ sve više obiluje nezadovoljstvom i neslaganjem među kandidatima. Trenutno glavni provokator je bivša osvajačica brončane medalje na OI u košarci Milica Dabović, koja na ‘tapeti’ ima novopridošlu natjecateljicu Jovanu.

Milica Jovani zamjera druženje s ragbijašem Stevanom Stevanovićem te je, kao i ostali natjecatelji iz crvenog plemena, optužuju za pretjerano koketiranje s muškarcima.

‘Ajde Stevo sjedi majke ti, da ti Jovana sjedne između nogu. Bit će mi jako zanimljivo’, dobacit će Milica potaknuta činjenicom da je Jovana puno prisnija s muškim dijelom crvenog tima nego ostale kandidatkinje.

Osim netrpeljivosti između Milice i Jovane, večerašnje će nominacije podignuti prašinu i između ostalih pojedinaca.

‘Osamdeset do devedeset posto sam uvjerena da je za mene glasovala Mina iz razloga što znam da joj se sviđa Vladimir, to jest primijetila sam to, a ja i Vlada imamo super energiju i neku konekciju. Uhvatila sam je više puta da koluta očima i podrugljivo se smije, ne sviđa mi se što uopće nije iskrena prema meni’, zaključit će Jovana.

No sva nezadovoljstva timovi će privremeno morati ostaviti po strani jer ih čeka drugi izazov za plemenski imunitet koji će biti presudan za određivanje hoće li se na novim nominacijama naći plavi tim ili će ta nesreća opet zadesiti crvene. Već će i sam početak izazova biti napet jer će po jednom članu iz svakog tima pozliti.