Neda Ukraden slavi rođendan: Čovjek za kojeg se udala nije bio pravi, a pravom nije uzvratila ljubav

Autor: B.G.

Pjevačica Neda Ukraden danas slavi svoj 73. rođendan, a zbog svog nevjerojatnog izgleda, smatraju je “najzgodnijom bakom Balkana”.

Stotine koncerata, milijuni prodanih nosača zvuka i brojna publika diljem regije razlog su zbog čega se Ukraden desetljećima nalazi na samom estradnom vrhu. Ipak, o njenom ljubavnom životu se i ne za baš puno.

‘Imala sam jedan brak i to sam se jedva udala’

U njezinoj službenoj biografiji stoji da je u braku bila s Milanom Bilbijom s kojim je dobila i kći Jelenu.





“Moj ljubavni život toliko je siromašan da hitno moram nešto izmisliti’, znala se našaliti pjevačica. ‘Imala sam jedan brak i to sam se jedva udala. Ne zato što me nije htio oženiti, nego jer sam ja jedna naopaka žena. S Jeleninim tatom sam cijeli život održavala dobar odnos. Kada prestane ljubav, ne znači da moram mrziti tog čovjeka. S ljudima koje sam voljela, a nije ih bilo mnogo, nastojala sam održavati te veze. I kad sam vidjela da od njih nema ništa i kada mi je bilo jasno da će se ugasiti, ja sam to nekako održavala. Ne mogu tako lako iz kreveta u krevet. Staromodna sam i vrlo oprezna”, rekla je svojevremeno.

Jednom je prilikom za emisiju In Magazin potvrdila da se svojevremeno zabavljala s poznatim beogradskim liječnikom.

“Dogodilo mi se to u životu. Imala sam divnu ljubav, jednog kirurga, koji je ‘poludio’. Zalupio je vratima, rekao je nešto ružno, strašno, i to je bio kraj naše veze. Mnogi misle da će promijeniti partnera, ali ako u startu ne valja, ajmo dalje, doviđenja. Ne treba gubiti vrijeme. To je moj savjet mladima, a i zrelima. Niti je život jedna žena, niti jedan muškarac. Zašto se daviti i nekoga gušiti. Život je zaista lijep i dragocjen”, priznala je Neda.









Onom pravom nije uspjela uzvratiti ljubav

Mjesecima se pisalo o Jovanu Pavasoviću iz Australije, no Neda tvrdi da je taj čovjek nezasluženo dobio publicitet.

“Moja prijateljica Romana, na promociji Dragice Radosavljević Cakane, našalila se na moj račun i od tada su krenule priče da sam obnovila staru vezu. Međutim, istina je da sam ja na taj odnos odavno stavila točku i da je taj čovjek potpuno nezasluženo dobio veliki publicitet, iako za njega nikada nisam rekla da je muškarac mog života ili nešto slično”, rekla je jednom prilikom Neda.







“Jedini pravi muškarac u mom životu bio je čovjek kome nisam uspjela uzvratiti ljubav”, potvrdila je jednom, no nije otkrivala o kome je riječ.

“Da sam neke ljude srela kasnije, možda bih sada bila u sretnom braku”, zaključila je pjevačica te dodala kako kralj ljubavi dolazi u trenutku kada osjetite da se nekome trebate opravdavati.

“Kad se jednom počnete ispričavati i uvjeravati nekog – gotovo, kraj samopouzdanja, kraj sretnog života. Vi ćete biti stalno krivi, osjetit ćete grižnju savjesti što niste došli ranije, što se niste javili da kasnite. Ma dajte, molim vas! Još najbolje da se opravdavam što mi je netko pomogao, kad sam došla i je li me netko pogledao”, zaključila je.