Neda Ukraden o jednom od najgorih trenutaka u karijeri: ‘Nema te sile da to prihvatim’

Autor: 7dnevno/Tea Šojat

Regionalna glazbena diva Neda Ukraden više od pedeset godina neizostavno je glazbeno ime ovih prostora. Njezine hitove znaju mladi i stari, od onih starijih do najnovijih kojima ne samo da pokazuje otvorenost prema novim glazbenim trendovima nego ih danas i sama pokreće.

No, iako djeluje kao da potpuno glatko i bez ikakvih problema plovi estradnim vodama, Neda se na samom početku karijere suočila s onime o čemu se često piše, no rijetki će to javno i potvrditi. Možda se upravo u tome krije tajna njezina uspjeha.

Naime, na početku karijere jedan urednik uglednih novina “uletio” joj je u hotelsku sobu te je pokušao ucijeniti prijetnjom da će joj uništiti karijeru. “Ma daj, što se praviš blesava. Ako si pametna, shvatit ćeš što to znači, ako nisi, mogao bih ti jako zagorčati karijeru”, govorio joj je, a pjevačica je prije nekoliko godina izjavila da je dobro prošao jer se namjerio na Imoćanku te da je malo falilo da dobije “štiklom po glavi”. Bila je tada vrlo jasna te mu je odgovorila da na taj način sigurno neće graditi karijeru, pa makar više nikad ne zapjevala. Kaže kako ju je taj muškarac deset godina vrijeđao, pljuvao, omalovažavao, sve što je objavljivao bilo je negativno. No Neda se nije dala te je nastavila graditi uspješnu karijeru kakvom se danas rijetki mogu pohvaliti.





Nazivaju je najzgodnijom bakom Balkana, uživa u trenucima koje provodi sa svojom obitelji, no partnera s kojim bi provodila romantične trenutke nema, a kao i prije, njezina beskompromisnost je i u privatnom životu došla do izražaja.

* Koji vam je dio glazbene karijere najdraži?

U više od pet desetljeća dugoj karijeri bilo je i više i manje uspješnih, ali je period 80-ih svakako najsjajnije doba, ne samo moje karijere nego i cjelokupne diskografske i koncertne djelatnosti ovih naših prostora.

* Snimali ste brojne duete i danas vas mlađi kolege ili, bolje rečeno, zvijezde u usponu, zovu da snimite duet. Kako to komentirate?

Dueti su svojevrstan izazov i pomalo intriga za slušatelje pa su meni posebno dragi s čuvenim Arsenom, Kemom, Vladom Kalemberom, Mišom Kovačem, ali zanimljivi su i oni s mlađim kolegama – Zakom, Lukom Basijom, Vigorom.

* Na početku karijere našli ste se u nekim neugodnim situacijama, poput one kada vam je novinar “uletio u sobu”. Danas kada se osvrnete na cijelu karijeru, što biste rekli, jeste li morali pristajati na kompromise, jeste li napravili neku grešku koju pamtite?









Ah, nemoguće je ne raditi greške, ali jedino na što nisam nikad pristajala kad je u pitanju karijera i općenito moj život – to su ucjene. Svake vrste – i umjetničke, kreativne i one udvaračke, seksualne. Ako mi se nešto ne sviđa i ako mi ruši dostojanstvo, nema te sile da me natjera da pristanem i da to prihvatim.

* Čini se da plovite estradom bez ikakvih problema. Je li bilo perioda kada vam je bilo teško nositi se sa slavom?

Najteži period u mom životu i karijeri su svakako devedesete, kad sam praktički ostala bez svojih najmilijih, bez imovine, suradnika, diskografske kuće, dobrog dijela publike. Morala sam u potpuno novoj sredini kretati sama iz početka s djetetom od 12 godina.









* Je li vam smetalo zadiranje u vaš privatni život?

Baviti se javnim poslom, a očekivati da vam se neće zabadati nos u vaš život je iluzorno. Nema privatnosti više nikad izvan svoja četiri zida, barem ne u onom smislu u kojem se vi ne želite drugima miješati u njihove živote. “Take it or leave it”. Ne očekujte da ćete nekomu zabraniti da vas ogovara, mrzi, voli, samo zato što ste “somebody”. Tražili ste – gledajte.

* Puno se pričalo o vašim ljubavima, udvaračima, kojih ni danas ne nedostaje, a zovu vas i “najzgodnijom bakom Balkana”. Što mislite da muškarce zapravo privlači baš vama, možda imate neki savjet?

Mojih ljubavi nije bilo puno, sve su bile duge i na svoj način lijepe. Ali nesretne. Mislim, to što još nisam s nekim znači da je ženi poput mene ne samo teško naći pravog partnera nego je pravo umijeće kako u moru udvarača i raznoraznih “situacija” reći “ne” i prepoznati da to nije to. Da jednostavno naučiš biti sretan u svojoj samoći, radu, obitelji, životu. I stvarno – ne primjećujem da netko fali.

Život je dragocjen, lijep, uzbudljiv i svaki dan Božji poklon je na kojem sam mu beskrajno zahvalna. Čekati na nekoga da vas usreći čista je glupost i gubitak vremena.

* Svi imamo neku pjesmu, ili više njih, od kojih nam cijelo tijelo “zatitra” već pri prvim taktovima. Kada pjevate sebi za dušu, koje pjesme pjevate, od čega vi “titrate”?

Teško je nakon stotina snimljenih prelijepih pjesama sjajnih autora odabrati jednu ili dvije koje te posebno pokreću. Ja osobno volim razne žanrove i izvođače – od Tine Turner, Olivera, Arsena, Pavarottija do nekih dobrih narodnjaka.

Svoje pjesme sam birala s posebnim žarom i mnogo mi znače – kako čuvena “Zora je” tako i “Nisam ti ja baš bilo tko”, “Na pola puta”, “Lavanda” i druge.

* Poznati ste po tome da ćete se odazvati na poziv kako biste nekomu uljepšali život ili poseban dan, poput vjenčanja. Znamo da vam se obožavatelji javljaju s raznim željama, no što vas više raduje – koncerti ili ovakva lijepa iznenađenja?

Vjerujem da se ljudi preko pjesama vežu za tu osobu koja je izvodi pa i očekuju da im se odužite za njihovu ljubav u njima posebnim trenucima. Katkada mogu, a katkada ne udovoljiti raznim željama i očekivanjima svojih obožavatelja. Vjerujem ipak da je koncert jedino i najbolje mjesto za susret sa svojom publikom!

* Ima li nešto što Neda Ukraden nije ostvarila u svojoj karijeri, neki nedosanjani san?

Iskreno, nisam ni u snu mislila da ću pjevati i trajati ovoliko dugo, doživjeti sva ta lijepa priznanja, putovanja! Ovakvom životu moram biti zahvalna jer je ispunio svaki moj dan nečim lijepim, neočekivanim i iznad svega sam ponosna na svoju obitelj, na svoje unuke, zeta i kćer koja je moj najveći uspjeh.

* Koje suradnje u svojoj bogatoj karijeri posebno pamtite, tko vam je prirastao srcu?

Kako izdvojiti u moru uspješnih sjajnih autora samo nekoliko osoba – da spomenem Đorđa Novkovića, Rajka Dujmića, Branimira Mihaljevića, Franju Valentića, Dušana Bačića, a ne spomenuti Nikolu Borotu, Vladu Miloša, Kemala Montena bio bi grijeh! Zato svima beskrajno hvala za svaku notu, svaki stih!

* Kako ćete provesti ljeto, planirate li neko posebno putovanje?

Ljeto je za mene kombinacija rada, koncerata i uživanja u moru, suncu, druženju s obitelji! Sada kad smo skupa u Imotskom, sreća mi je nekako potpunija.

* Čemu se vaši fanovi mogu radovati ovog ljeta i jeseni, što im sve pripremate?

Ovog ljeta će me biti na pozornicama širom regije – od Slovenije do Bugarske, Rumunjske, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske – Marija Bistrica, Jesenice, Bar, Resita, Blagoevgrad, Ohrid… Ali svakako je u pripremi i neka nova pjesma!