Neda Ukraden izgleda bolje nego ikad: Otvorila sezonu kupanja i pokazala figuru o kakvoj mnogi sanjaju

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Glazbena diva Neda Ukraden svojom novom objavom na društvenim mrežama pokazala je da i sa 72 godine izgleda kako bi mnogi mogli samo sanjati.

Nakon poslovnog puta i neminovnih radova u kući, Neda je uzela kratak predah kako bi se potpuno posvetila svojoj obitelji i uživala u zajedničkim trenucima. Na svojem je Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira uz bazen u jednodijelnom rozom kupaćem kostimu koji je istaknuo njenu sjajnu figuru.

Otkrila nam je kako ju je pored bazena u obiteljskom domu u Imotskom fotografirala njezina unučica Aleksandra. Malena je, čini se, pokazala izniman talent za fotografiju – vidljivo je da Neda nije imala potrebu posegnuti za gomilom popularnih filtera za ‘uređivanje’.





Podsjetimo, ranije ove godine Neda je zaokupila medijsku pozornost pjesmom ‘Viva l’amore‘, koju je snimila u suradnji sa grupom Vigor i koja je odmah postala hitom. U ranijem razgovoru s pjevačem Mariom Rothom saznali smo kako je bilo raditi sa zvijezdom kao što je Neda.

“Danas je teško naći nekoga tko je popularan i moćan kao Neda Ukraden, a to puno govori o veličini ovoga projekta. Neda je taj dan prošla skoro 600 km sama u autu i na snimanje došla dobro raspoložena. To je svakako za pohvalu i stisak ruke. Niti u jednom trenutku se nije postavila iznad nas već nas smatra vrlo ravnopravnim i svojim kolegama. To je stvar koja me je uistinu oduševila,” otkrio nam je Mario.

O svemu tome oglasila se i sama Neda, koja je za svoje glazbene kolege imala ramo riječi hvale: “To je ekipa koja prije svega odiše iskrenim poštovanjem, prijateljstvom i profesionalnošću. Dijelimo publiku, dijelimo poštovanje jedni prema drugima.”