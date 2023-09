Neda Ukraden ima dva fakulteta, Merlin je bravar, a ‘srpska majka’ završila je svinjogojstvo

Autor: B.G.

Prvi je dan škole, a mi smo se povodom tog velikog dana kako za djecu, tako i za roditelje, odlučili prisjetiti školskih diploma naših poznatih ličnosti. Neki od naših estradnjaka imaju čak i nekoliko fakultetskih diploma, dok su neki jedna završili srednju školu.

Krenimo redom.

DJ Krmak

Vjerovali ili ne, jedna od najobrazovanijih osoba sa scene je DJ Krmak. Poznati pjevač narodne glazbe ima čak tri završena fakuleteta: Pravni, Filozofski i Pravoslavni bogoslovni.





Neda Ukraden

Neda Ukraden završila je čak dva fakulteta – Pravni fakultet u Sarajevu i Filozofski fakultet – odsjek engleski jezik i književnost.

“Jako sam ponosna na fakultetsko obrazovanje. U to vrijeme nije bilo kupovanja znanja i ispita. Budući da sam u to vrijeme već pjevala i bila poznata, to mi je bio minus kod studiranja. Naime, u to su vrijeme nogometaši i pjevači važili za osobe nižeg intelektualnog znanja, morala sam imati dvostruko više znanja od prosječnog studenta. Uvijek je bilo sarkazma i ironije od strane profesora koji su mi se obraćali s visoka i govorili: ‘Ajde, kolegice, da sad vidimo kako ćete pjevati’. Kako sam bila odličan student, najveći gušt mi je bio kad bih ih zadivila znanjem. Tada su se rukovali sa mnom i čestitali mi pomalo posramljeni”, rekla je jednom prilikom.

Zdravko Čolić

Zdravko Čolić jedan je od rijetkih na sceni koji nije odustao od obrazovanja unatoč karijeri koja je već na prvoj godini fakulteta strelovito napredovala. Stekao je diplomu Ekonomskog fakulteta u Sarajevu jer je, kako je svojevremeno rekao, htio završiti nešto što će mu dati “kruh u ruke”.

“Prije podne sam položio ispit, a navečer nastupio na festivalu ‘Vaš šlager sezone’ s pjesmom Kemala Montena ‘Sinoć nisi bila tu’, koju je trebala otpjevati Josipa Lisac, ali je odustala”, rekao je u jednom intervjuu.

Tada je osvojio treće mjesto publike i nagradu za interpretaciju.

“Kad sam diplomirao na Ekonomskom fakultetu iz statistike, mnogi su mi donosili cvijeće i piće. Pokojni Davorin Popović, pjevač grupe Indexi, čestitao mi je te uz ružu i kruh umotan u celofan, koje mi je uručio, rekao: ‘Sad si svoj čovjek, sad imaš kruh u rukama. Imaš školu, ne moraš ovisiti samo o glazbi” – izjavio je.









Severina

Severina je osnovnu školu završila na splitskim Pujankama. Završila je srednju bibliotekarsku školu, a u trećem razredu upisala je Glazbenu školu “Josipa Hatzea” koju nikad nije završila jer je otišla na prvu turneju u Australiju.

Nives Celzijus

Nives Celzijus završila je prirodoslovno matematičku, 13. gimnaziju u Zagrebu. Najdraži predmeti bili su joj glazbeni, matematika i hrvatski zbog, kaže, fenomenalnog profesora. Mrzila je njemački jer joj je loše išao.

“Nije bila odlikašica, ali bila je bistra pa je bez previše rada skupljala četvorke”, rekla je jednom o Nives bivša profesorica.









Žarko Potočnjak

Žarko Potočnjak studirao je brodogradnju u Zagrebu, na kojoj je došao do treće godine. Poslije je upisao Akademiju dramske umjetnosti, koju je i završio.

“Danas 50 posto toga u brodogradnji rade kompjutori, a mi nismo imali ni kalkulator. Redovito bi prolijevali tintu po nacrtima”, rekao je glumac koji se na drugoj godini mučio s matematikom i fizikom, a na trećoj je upisao Akademiju.

Ceca

“Srpska majka”, Svetlana Ceca Ražnatović završila je srednju veterinarsku školu – i to smjer svinjogojstvo.

Dino Merlin

Prije nego što je počeo pjevati, Dino Merlin bio je bravar. Nekoliko je godina bio zaposlen u Vogošći kao metalurški radnik – kalioničar.