Neda Parmać uskočila u kupaći i zaplivala u moru na 12 stupnjeva

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Početak godine pjevačica Neda Parmać obilježila je i kupanjem u moru, što je mnoge njene pratitelje oduševilo, iako su mnogi priznali da se tako nešto ne bi usudili napraviti.

I pao je prvi kupanac u 2024. Prije ulaska sam provjerila koja je temperatura mora, pisalo je 12, što je samo dva stupnja manje od temperature zraka … što nije istina! Mislim, nemoguće, ali fakat mi je drago da sam zaplivala, ovo mi je prvi put da se kupam u prvom misecu a pola života živim na moru”, započela je Neda pa otkrila da se nekoliko puta vraćala u more.

Treći put je bilo najlakše

Na kupanje u moru ju je potaknuo mladić kojega, kaže, gleda svaki dan kako pliva u moru.

“Treći ulazak je bio najlakši A izlazak iz mora… divota! Da živim tu sigurno bih ovo radila češće!

P.S. Nije mi samo tako palo na pamet… vidjela sam dečka u moru koji pliva svaki dan kako kaže i reko, ako može on, mogu i ja…”, poručila je pjevačica.

“Dakle meni bi prvo otkazalo srce, a onda redom bubrezi, mjehur, jajnici….tako da svaka čast. A u sred ljeta dođem kao čaplja umočim prste i bjež natrag na ručnik”, “A to je kad je more nekih 25 stupnjeva. Nije to za mene, ja sam onako bapski 84. godište…toplice…”, neki su od komentara ispod objave.

“Za sve koji su se iskreno zabrinuli za moje zdravlje, nema brige”, poručila je naknadno pjevačica. Naime, bilo je i onih koji su se zabrinuli da će se pjevačici nešto dogoditi, jer koliko god takvo kupanje bilo potencijalno zdravo, ukoliko se odlučite na takav potez, trebate se dobro pripremiti i biti sigurni da zbog nekih drugih zdravstvenih problema neće doći do neželjenih komplikacija.