'NE ZNAMO TKO JE ČIJI BIOLOŠKI OTAC'! Dva para s djecom žive zajedno i mijenjaju partnere svaku večer: 'Genetika ne bi promijenila ništa, nama je super'

Neobična ljubavna priča dolazi iz Libanona, gdje dva bračna para i četvero djece žive pod istim krovom u tzv. poliamornoj zajednici, a svake noći se ovi partneri međusobno razmjenjuju u krevetima.

Alysia Rodgers i njezin suprug Tyler bili su naoko obični roditelji dvoje djece, a onda su neočekivano počeli ljubovati sa svojim prijateljima Seanom i Tayom Hartless. Ubrzo je četvorka počela živjeti u istom domu, a 2021. su oba para dobila po jedno dijete, iako se ne zna točno tko je biološki otac kojeg mališana.

“Želimo učiniti sve da se svi osjećamo kao jednaki roditelji. Spoznaja o genetici ne bi promijenila ništa”, pojasnila je Taya.

“Nismo mislili da ćemo se međusobno zavoljeti, ali evo nas! Kada smo se upoznali tražili smo nešto jednostavno i nešto na fizičkoj razini, ali onda smo se svi zaljubili”, napisali su pored jedne snimke.

Priznali su i da su ih neki bliski prijatelji i članovi obitelji osudili, ali mnogi su im ipak dali punu podršku.

“Mnogo ljudi ne razumije poliamoriju, misle da je devijantna ili nezdrava na neki način. Istina je da nije bilo uvijek lako, trebalo mi je vremena da priznam da imam osjećaja prema nekom drugom i definitivno smo ponekad ljubomorni jedni na druge. Ali, sada nam je svima sve ovo tako prirodno i tako sam zahvalna što imam više partnera za odgajanje djece. Zašto neko ne bi želio imati više ljubavi i više podrške? To je kaotičan, lud, divan život i ne mogu da se sjetim ničega što bismo radije željeli”, zaključila je Taya.