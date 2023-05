‘NE ŽELIMO X-FAKTOR, VEĆ EUROVIZIJU!’ Fanovi poludjeli zbog načina eliminacije, Englezi morali popustiti: ‘Možete očekivati iznenađenja’

Prvo polufinale ‘Eurosonga’ održat će se večeras u 21 sat u kojem nastupa i naš Let 3, no brojni gledatelji su izrazili nezadovoljstvo na društvenim mrežama novim pravilom.

Naime, na društvenim mrežama sinoć su procurile fotografije s proba prvog polufinala te je otkriveno da finalisti proglašenje neće dočekati u u green roomu, već će biti izvedeni na binu, u svrhu da eliminacije budu napetije.

The one step the BBC/EBU have put wrong but it’s an almighty clanger. Surprised the Reference Group agreed to this – and potentially shows the need for artist representation. This is just mean, not entertainment. #Eurovision https://t.co/88NUG8rzX1





— Jon Will Chambers (@jonwillchambers) May 8, 2023