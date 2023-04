‘NE ŽELIMO SE VIŠE VOZITI NA FOSILNA GORIVA’ Let 3 razvalio u Londonu, svakodnevno oduševljavaju fanove Eurosonga: ‘Mi smo ipak nježne muške duše’

Autor: Dnevno.hr/ F.Š.

Nedjeljnim nastupom pred 2000 ljudi u londonskoj dvorani Here at Outernet, Let3 je uspješno zaključio niz promotivnih nastupa uoči Eurosonga. Let3 već ima vojsku obožavatelja jer su brojni fanovi tamo nosili ‘ŠČ’ obilježja, a jedan od njih se čak i maskirao u Prlju.

Nakon kratkog i slatkog puta u London, Letovci su se vratili u Hrvatsku gdje nastavljaju s pripremama za svoj skori put u Liverpool. Nedavno su predstavili i zlatni traktor s kojim se planiraju pojaviti na velikoj eurovizijskoj pozornici.



View this post on Instagram A post shared by Damir Martinović Mrle (@mrle.let3)

”Posadili smo ovo naše drvo i zalili ga da raste dugo. Veliki smo borci za očuvanje prirode i za prigodu odlaska na Euroviziju izrađujemo električni traktor, odnosno ‘zlatni traktor‘. Zlatni je jer koristi samo električnu energiju i ide samo na obnovljive izvore energije. Ne želimo se više voziti na fosilna goriva jer to uništava prirodu” kazao je Mrle u videu koji su objavili na službenom profilu benda.

View this post on Instagram





A post shared by Damir Martinović Mrle (@mrle.let3)

“U zadnji trenutak odlučit ćemo tko će biti za volanom našeg traktora. U ovom trenutku ne znamo još hoće li ga voziti Mrle ili Prlja ili ćemo radi sigurnosti drugih natjecatelja, pošto smo mi ipak nježne muške duše koje ne žele pregaziti konkurenciju, upravljač povjeriti profesionalnom traktoristu”, dodali su nedavno glazbenici.









Inače, pripreme za eurovizijski nastup u punom su jeku, što se da vidjeti na Instagram profilu Damira Martinovića Mrle koji redovito objavljuje videa na kojima ga možemo vidjeti kako vježba. Odjeven u crne uske tajice i majicu bez rukava, Mrle skače po trampolinu i pjeva stihove svoje pjesme.

View this post on Instagram A post shared by Damir Martinović Mrle (@mrle.let3)

“Eurovision prep” napisao je ispod videa i nasmijao brojne pratitelje. “Najjači ste u ovom globalnom ‘zatopljenju mozgova’ i plitkosti. Jedva čekam vidjeti traktor”, “ŠČrampolin”, “Jeste ludi ekipa” bili su samo neki od komentara.

Što se tiče stanja na kladionicama, što bi se reklo, čas smo gore, čas smo dolje! Iako je u početku Let3 imao sjajne prognoze na Eurovizijskim kladionicama, u posljednje vrijeme nam te iste baš i nisu blagonaklone, čak je upitno hoćemo li uopće izboriti finale. Naime, Let 3 stalno je na ivici prolaska, odnosno neprolaska u finale. Jedan dan se nalazi na samom dnu, točnije bio je deseti od deset zemalja koji odlaze dalje, pa se drugi dan popne na osmo ili sedmo mjesto i tako u krug. Kladioničari Hrvatskoj daju oko 70% mogućnosti za prolazak u finale, a slična je situacija i sa susjednom Srbijom.

View this post on Instagram A post shared by Damir Martinović Mrle (@mrle.let3)

Podsjetimo, dva polufinala Eurovizije održavaju se 9. i 11. svibnja, dok je veliko finale zakazano za 13. svibnja. Ako Let 3 izbori prolazak u veliku završnicu, bit će to prvi put nakon šest godina da je Hrvatska u finalu Eurosonga. Posljednji koji je to učinio bio je Jacques Houdek s pjesmom ‘My friend’ 2017. godine.

Najbolji uspjeh ostvarili smo devedesetih godina kada su nas predstavljale Doris Dragović s pjesmom ‘Marija Magdalena’, Danijela Martinović s pjesmom ‘Neka mi ne svane’ i Maja Blagdan s pjesmom ‘Sveta ljubav’. Najgori plasman Hrvatske u povijesti Eurosonga bio je 2018. godine kada nas je predstavljala Franka Batelić s pjesmom ‘Crazy’.