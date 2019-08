‘Ne želim biti savršena, želim biti normalna”: Inspirativna priča o ženi koja se bori s teškom bolešću

Autor: Dnevno

Kada je Jennifer Hilles rođena u Južnoj Dakoti 1987. godine, na licu je imala nešto što se činilo kao crveni ožiljak između obrva i nosa.

Njezini roditelji nisu mislili da je išta ozbiljno, ali uskoro su shvatili da se radi o vrlo ozbiljnom stanju o kojem tada nisu mogli ni sanjati.

Sve je počelo kada je Jennifer bila stara 3 mjeseca. Imala je česta krvarenja iz nosa i usta. Uznemireni roditelji odveli su je u bolnicu, ali doktori nisu mogli shvatiti zašto dolazi do krvarenja.

U narednim mjesecima primila je nebrojene transfuzije krvi. Do njezine druge godine, Jennifer je već iza sebe imala niz operacija koje su trebale zaustaviti krvarenje, ali svi pokušaji bili su bezuspješni. Do njezine osme godine, njezin ožiljak je počeo oticati. Krvarenje i dalje nije prestajalo. Njezine desni su također oticale što je dovelo do gubitka zubi. Čak i jednostavna stvar kao pranje zubi moglo je dovesti do krvarenja opasnog po život.

Tek kada je navršila 13 godina, doktori su joj dijagnosticirali arteriovenoznu malformaciju. Radi se o rijetkoj bolesti koju karakterizira nepravilna veza između arterije i vene koja prekida normalan krvotok između njih. Ona je urođena, a može se razviti bilo gdje u vašem tijelu, ali najčešće se pojavljuje u mozgu ili kralježnici. Jenniferina bolest razvila se na licu. U ozbiljnim slučajevima kao što je ovaj, krvne žile pucaju i uzrokuju izrazito obilna krvarenja.

Malformacija krvnih žila na njenom licu mogla je puknuti svakog trenutka, zbog toga je Jennifer morala umetati proširivače tkiva, odnosno implatante koji spriječavaju da se to dogodi. “To su kao baloni ispod kože mojeg lica ispunjeni helijem, gotovo kao implatanti za grudi, samo u mojem licu”. Nekoliko mjeseci nakon toga, Jennifer se podvrgnula operaciji kojom bi se rekonstruiralo njezino lice uključujući novi nos izrađen od njezinog rebra.

Njeno stanje dovelo ju je do ruba smrti nebrojeno puta, ali unatoč svemu, ona je sretna majka i supruga.

Danas, nakon uspješne operacije Jennifer Hilles izgleda ovako i sudeći po fotografijama, sretna je kao nikad prije i punim plućima uživa u svojoj obitelji. Ukoliko želite pomoći Jennifer, posjetite njenu internet stranicu preko koje možete doprinijeti u pokrivanju troškova njezinog daljnjeg lječenja, na ovom linku.

View this post on Instagram ♥️ A post shared by Jennifer Funk Hiles (@jenniferfunkhiles) on Jul 3, 2019 at 6:55pm PDT