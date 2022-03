‘NE VOLIM KAD ME PRAVE BUDALOM’ Vlatka Pokos se okomila na poznati restoran u Trogiru, razočarao ju je važan detalj

Vlatka Pokos brine o svojim pratiteljima na Instagramu – u posljednje vrijeme odgovara na gotovo svaki komentar, a u jednoj prepisci otkriva i da ju je jedan detalj boravka u Dalmaciji itekako razočarao.

Nakon što je eliminirana iz “Plesa sa zvijezdama”, bivša se pjevačica i voditeljica, naime, odlučila za odmor u Dalmaciji. Sve je bilo savršeno dok na red nije došao obrok u jednom trogirskom restoranu.

“I ja sam taj dan bila u Trogiru, ručali smo u istom restoranu”, napisala joj je jedna pratiteljica, a Vlatka je iskreno odgovorila: “Kako je Vama bilo? Nama loše. Osim one prelijepe rive i mora, hrana loša!”.

“Bilo nam je ok! Sve se pojelo. Meni je sve dobro ako ja ne moram kuhati. Ako ste još u Dalmaciji, svratite u Zadar, imamo jako dobrih restorana, a i grad je prekrasan”, preporučila joj je pratiteljica, no Vlatka se nije dala. “Nisam više u Dalmaciji. Ne mogu se složiti s Vama, ne volim kad me prave budalom”, napisala je Vlatka Pokos.

Odgovarajući na komentare, Pokos je otkrila da je upravo na putu za Kanadu. Priznala je i da obožava kupovinu na dalmatinskim tržnicama te da za stalni povratak u Hrvatsku “još nije vrijeme”.

Nakon što je ispala iz “Plesa sa zvijezdama”, priznala je da nije očekivala tako strog žiri te da je ponudu produkcije Nove TV prihvatila jer je zaljubljena u ples.

“Naravno da sam se sinoć iznenadila, neugodno. Apsolutno sam sigurna da mi nismo zaslužili prvi ispasti, no što da kažem… Svijet neće stati. Najviše mi je žao zbog Matea”, rekla je Vlatka.









“Mogu reći da sam poprilično naivno ušla u cijelu ovu priču, mislila sam da je to veselje, zabava, ples… Svima je jasno da mi nismo profesionalci… No očito je da neki od natjecatelja i jesu poluprofesionalci u plesu, to kažem s puno ljubavi. Ja sam dakle mogla vježbati dvije ili tri godine u Kanadi i onda doći u ‘Ples sa zvijezdama’. Prije no što sam došla nije mi bilo poznato ništa o ostalim natjecateljima, a ja nemam apsolutno nikakvog iskustva u profesionalnom plesu”, dodala je nakon ispadanja.