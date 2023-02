‘NE VIDIM NEKU NOVU SEVERINU ILI MENE’ Lidija Bačić Lille ‘bez dlake na jeziku’: ‘Kod nas vladaju klanovi i lobiji’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Splićanka Lidija Bačić pjevanjem se počela baviti od ranog djetinjstva. Njezina profesionalna karijera započela je prije desetak godina, i to nakon što je završila kao viceprvakinja druge sezone Hrvatskog idola. Dosad je objavila već pet studijskih albuma, a otkriva nam da ove godine priprema i šesti jer, kaže, nema pjevača bez pjesama.

Poznata po svom stasu i glasu, Lille je u intervjuu potvrdila da je puno više od toga. Pretresli smo brojne teme, od domaće estrade, žena u svijetu showbiznisa, doznali je li u rodu s novim ministrom Brankom Bačićem, kako gleda na današnju političku scenu, a dotaknuli smo se i njezina tradicionalnog kalendara koji svake godine plane u trenu.

* Nedavno ste govorili o ženskom svijetu i zašto ne postoji. Smatrate li da bi trebao vladati ženski svijet ili ne bi trebao postojati ni muški ni ženski u tom smislu moći? Kakav bi bio idealan svijet?





To sam rekla u kontekstu ženske ljubomore, stvarno nekad mislim da su žene zla bića. Ništa im ne može smetati kao dobar izgled druge žene ili ako je pažnja usmjerenija na drugu ženu, to je bolesna ljubomora koja se pretvara u frustracije i takvih je 90% žena na planetu. Ne razumijem te frustracije, žena je ženi vuk. Jako mi to smeta jer godinama i na svojoj koži osjećam tu bolesnu žensku ljubomoru i bijes, iz čista mira. Niti sam nekomu ukrala muža, niti sam lopov, niti sam imala nemoralne poteze u karijeri, ali bezrazložni jal uvijek je prisutan, ne samo prema meni nego prema svakoj uspješnoj ili zgodnijoj ženi. Od klasičnih poslova pa do državničkih, žena ženi uvijek smeta. Nikad nisam čula da muškarcu smeta lijep muškarac, zato mislim da su žene genetski zle. Ne bi li bilo ljepše da smo ujedinjene i da stvorimo svijet u kojemu se žene podupiru i da postanemo ravnopravne ujedinjenim muškarcima? Što ti smeta nečiji izgled ili uspjeh?! Budi sretna sama sa sobom – to je smisao.

A kakav bi idealan svijet trebao biti? Ravnopravan, žene još nemaju ista prava, isti društveni status, iste plaće… u svim sferama društva, baš zbog ženske ljubomore. Žene, opametite se, nitko, pa ni ja, nije vaš neprijatelj!

* Što znači biti žena u showbizu? Koje su prednosti, a koje mane?

Teže je biti žena u showbiznisu. Više smo pod povećalom, sve nam se mjeri, trpimo žensku ljubomoru… Iskreno, i ne vidim neke prednosti žena, više je mana. Od onog holivudskog stava kako je glumica s 50 godina “stara”, a glumac s 50 seks-simbol, do toga da, recimo, na velikim koncertima i glazbenim programima, kada se biraju izvođači, bude četiri ili pet muških zvijezda i eventualno jedna ženska. Kao i u TV-programu, pogledajte malo te statistike, hrpa je takvih primjera. Meni, hvala Bogu, dobro ide, ali ne vidim neke prednosti koje mi moj spol donosi.

* Koja je najgora muška, a koja ženska kritika koju ste dobili?

Ja ne dobivam kritike, uživo su ljudi vrlo ljubazni, pohvale mene i moj rad, kažu da sam uživo još zgodnija nego na slikama (jer ja jedina ne koristim Photoshop i filtre na slikama i ne stvaram lažnu sebe), da pjevam vrhunski… Nemam nikakve kritike koja mi je upućena. Kritike postoje na društvenim mrežama, ali to i ne čitam jer je smiješno biti skriven iza nekog lažnog profila. Postoje sigurno i zakulisne kritike i kočenja na sceni, ali to ne dolazi do mene.









* Što je najljepše što vam je rekla jedna žena, a što muškarac?

Jednako mi kažu da su zadivljeni kakav glas imam i kako sam jednostavna, neumišljena, vedra, pozitivna osoba i, naravno, klasično, da nisu znali da sam tako zgodna uživo, tako visoka (179 cm).

* Kako se u posljednje vrijeme volite opustiti?









Volim se popeti na Marjan iznad Splita, to me opušta, naravno i filmovi u kinu, na Netflixu, TV-u, baš sam filmofil!

* Koje rituale ne propuštate?

Dobar i dug san, ritual buđenja i prve kave u miru, prije poslova, snimanja, koncerata, volim pojesti dobar ručak/večeru, popiti dobro vino… To su gušti!

* Što si najviše volite priuštiti, što vas posebno veseli?

Dobro putovanje, obići svijet, dobar odmor, lijepu plažu, obožavam plivanje i more.

* Bez čega ne izlazite iz kuće?

Bez dva mobitela, torbe, naočala. Naočale uvijek imam, kao svi Splićani.

* Što sve pjevačica na našoj domaćoj sceni treba imati?

Upornost, talent, nepokolebljivost. Teže je biti žena u glazbi, biti profesionalac i opstati i ostati, rasti i doći na vrh scene. Treba imati karizmu, volju, sreću da ima prave suradnike, vjeru i ljubav prema glazbi.

* Kakva je po vašem mišljenju današnja glazbena scena?

Na svjetskoj sceni žene su preuzele primat, više ih je i utjecajnije su u glazbi od muškaraca. Kod nas je čudna situacija. Vladaju klanovi i lobiji, daju smiješne i neutemeljene nagrade, radijske postaje guraju sumnjive pjesme i izvođače bez perspektive i scena nam je baš u lošoj fazi. Ja sam, srećom, neovisna i klanovi me mogu kočiti, ali me ne mogu zakočiti. Osjećam se odlično i tek sam počela. Još puno toga stiže od mene i nitko me neće zaustaviti, ma koliko se trudili. Imam svoju publiku, svoju glazbu i društvene mreže i ne ovisim ni o kome. Sjajan osjećaj!

* Imate li neke omiljene pjevače ili pjevačice na domaćoj sceni?

Cijenim starije kolegice Terezu, Doris… Olivera obožavam kao i mnogi, savršen vokal i njegove pjesme me uspavaju i bude.

* Jeste li primijetili neku mladu glazbenu nadu?

Nekoga tko je na tragu ozbiljne karijere i tko bi došao na pozicije nas “starosjedilaca” na sceni, tko bi uspio i imao rezultate – ne. Hrpa je nekih izvođača koje stalno viđam na televiziji, ali nemaju karizmu niti imaju pjesmu da bi bili zbilja primijećeni i uspješni. Ne vidim neku novu Severinu ili mene, nekog novog Gibonnija ili Bebeka, nažalost.

* Postoji li netko s kime biste baš jako voljeli snimiti duet?

S Oliverom sam imala par koncerata, jako smo se cijenili. Žalim što nismo realizirali duet jer je prerano otišao. A s kim duet, hm, ja volim duete, to je na svjetskoj sceni normalno. Žene se spajaju sa ženama, što je kod nas nemoguće zbog ženskog jala. Kod nas dvije uspješne ženske osobe sigurno neće pristati na duet kao Rihanna i Shakira ili Beyonce i Lady Gaga. Oliver je isto snimao puno dueta, to je korisno i lijepo. Puno je dragih ljudi koje cijenim na sceni. Za neki lijep duet, Doris, Gibonni, Cetinski, Bebek…, sigurno sam ih dosta preskočila.

* Imate li neku neostvarenu želju u glazbenoj karijeri?

Probala bih nešto na planetarnoj sceni, statistike mog YouTubea Planet Lille i pregledi iz cijelog svijeta tjeraju me da to pokušam – i hoću.

* Otkako smo dobili novog ministra, Branka Bačića, mnogi su se zapitali je li vam nešto u rodu. Jeste li u rodu?

Majka mi je rekla da jesmo u nekom daljnjem rodu, ne sjećam se točno, gospodina osobno i ne poznajem.

* Pratite li politiku?

Koliko moram, kad cure iz svih medija.

Samo su kod nas političari veće zvijezde od showbiz zvijezda.

Previše im se daje prostora. Oni trebaju biti u sjeni i brinuti se da narod živi bolje – za to su i izabrani.

* Kako vam se čini, vode li nas u dobrom smjeru ili ne?

Ne vode nas u dobrom smjeru, tu smo i sami krivi. Ako nam nešto ne odgovara, pobunimo se. U svijetu i zrelim demokracijama ljudi se bore za svoja prava, često i prosvjedima na ulicama, a kod nas se na ulice izađe samo kad nogometaši ili Janica donesu medalju.

* Jeste li primijetili nekog političara koji bi “mogao proći” kod vas?

Nisam toliko u politici, ali ne vidim neku novu snagu koja može zamijeniti ovaj isti krug i iste stranke koje se vrte. Nadam se nekim mladim snagama koje će pomoći Hrvatskoj.

* A neku političarku koja dobro radi svoj posao?

Pamtim Jadranku Kosor, ona je, čini se, solidno odradila svoj mandat. Danas nema baš neke žene na ključnim pozicijama.

* Biste li pjevali u kampanji neke političke stranke ili političara, postoje li neki posebni uvjeti?

Ne bih se bavila politikom i birala strane. Glazbenici su zabavljači koji raduju ljude, mislim da na tome treba ostati. Kad vidim neke snimke mojih kolega iz prošlih kampanja, drago mi je što to ne radim.

* Jeste li zadovoljni uvjetima rada umjetnika glazbenika u Hrvatskoj, što biste promijenili?

Zadovoljna sam. Hrvatska je s te strane prilično uređena država, kad usporedimo to s regijom. Bilo bi lijepo da postoji više glazbenih, a ne političkih emisija na nacionalnoj televiziji. Kad već uzimaju pretplatu ljudima, neka im daju emisije i izvođače koje žele vidjeti, a ne stalno iste glazbenike zbog raširenih lobija.

* Što je najgore što vam se može dogoditi na pozornici?

Da padnem! Jednom sam zakoračila i pala s bine. Davno je to bilo. Ja unosim puno energije u nastup, visoke su pete, puno plešem, želim dati sebe publici. Uvijek pazim da mi se taj rub bine ne ponovi.

* Imate li neku uspomenu s nastupa koju posebno pamtite?

Uvijek je to pažnja publike. Kad završim koncert, to su stotine fotki s publikom koja strpljivo čeka u redu.

* Što sve vaši fanovi mogu očekivati ove godine?

Opet novi album! Mnogi kolege uopće ne snimaju pjesme. Meni je smisao mog odnosa s publikom da uvijek dajem nešto novo. Koji je smisao glumca ako ne snima filmove ili pjevača ako ne snima pjesme? Novi album, puno neočekivanih suradnji, spotova, koncerata. Kao i obično – i stas i glas!

* Je li ostao još koji kalendar za 2023. godinu ili ste ih sve prodali?

Cijela tiraža je rasprodana u rekordnom roku! Tiskamo nove količine i hvala naručiteljima na strpljenju!