Ne staje ni u sedmom mjesecu trudnoće: Maja Šuput se bacila u dizajnerske vode

Autor: Dnevno.hr

Pjevačica 41-godišnja Maja Šuput Tatarinov broji dane kad će ugledati svog sinčića. Na društvenim mrežama svakodnevno pratiteljima otkriva neke nove detalje o svom stanju.

“I dalje nisam pala u energiji, i dalje mi se ne spava. I dalje se probudim u pet ujutro i čekam potres. Klasika. Samo što za razliku od drugih ne smijem popiti ništa za smirenje”, rekla je pjevačica za In magazin.

Objasnila je kako je zadovoljna svojim izgledom u trudnoći te da su kilogrami otišli u trbuh, a da su ruke i noge iste.

“Neka bude ovako kako je. Samo da sam ja poletna, pokretna i ne moram mirovati. I da ništa ne trese. Jer imam osjećaj da će mi se dijete roditi i umjesto mama i tata reći potres i korona”, našalila se. Istaknula je i kako joj je bilo potrebno neko vrijeme da shvati da će roditi sina.

“Tri dana mi je trebalo da procesuiram u glavi da ću morati kupiti bagere, pištolje, kamione jer me toliko ljudi oko mene uvjeravalo da će to biti mini Maja. Znaš kad ti svi pumpaju glavu, a Nenad je stalno govorio: ‘Tatina kći, da bar bude curica.’ Nevjerojatno je kako ti ta informacija sjedne, totalno zaboraviš za svijet djevojčica, pogotovo kad kreneš uređivati i kupovati robu. Spremni smo za barabu”, kaže.









Do poroda su joj ostala dva mjeseca, pa Maja i suprug Nenad Tatarinov razmišljaju o imenu.

“Strana imena. To čak nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže Nenad. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime da ga uvalim u probleme pa da mi cijeli život govori: ‘Jesi li morala?'”, objasnila je.

Pratiteljima se na društvenim mrežama proteklih dana pohvalila kako je u prosincu sa suprugom otišla na odmoru u Dubai. Na fotografijama većinom pozira u kupaćim kostimima na plaži. Iako joj je iščekivanje sinčića u fokusu, Maja nije mogla izdržati, a ne pohvaliti se novim poslovnim uspjehom.









Nakon što je pokrenula brend Majushka u kojem prodaje šilterice, natikače, mikrofon, dnevnik, dezinfekcijska sredstva asortiman je odlučila prošiti s odjevnim predmetom za ljeto.









“I dalje su mi kupaći kostimi opsesija. Pssssst. Otkrit ću vam malu tajnu, ovo ljeto dolazi MAJUSHKA beachwear”, pohvalila se pjevačica i oduševila pratitelje.

“Tako da jedva čekam da vidim šta si nam pripremila”, napisala joj je jedna pratiteljica na što joj je Maja odgovorila: “Vjeruj mi, pripremamo apsolutnu bombu”.