‘NE RAZUMIJEM TAJ BOŽJI PLAN NIKAKO’ Suprug Maje Tenšek otvorio dušu: ‘Par mjeseci nakon toga pojavili su se prvi simptomi’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Vlatko Tenšek, suprug Maje Tenšek, majke petero djece, koja je preminula 26. veljače nakon borbe s kratkom i teškom bolesti, gostovao je u HKR-ovoj emisiji “Aktualno”, gdje je govorio o Maji, njenoj jedinoj želji i posljednjim trenucima.

“Kada smo bili u Međugorju na križnom putu prije tri godine, Maja je pored jedne ploče zavapila da je njezina jedina želja da se svi ljudi spase. Jedino je željela da se svi nađemo u radosti i zajedništvu s Isusom Kristom u u vječnosti”, otkrio je Vlatko i dodao kako su se par mjeseci nakon toga pojavili prvi simptomi bolesti, piše HKM.

“Duboki, nadnaravni mir”

“Ne znam je li to povezano ili ne. Ono što mogu reći je da je to Božji plan. Meni je to teško reći. Ja ga ne razumijem nikako, ostaviti supruga petero male djece i uzeti ju u nebo, ali on je naš Bog, on nas poznaje najbolje, a tko smo mi da mu proturječimo. Mi se preispitujemo, ali imam duboki mir, nadnaravni mir, da je to jedan veći plan.





Bog nikada ne uzima majku a da se ne pobrine za djecu. Vjerujem da je to za veće dobro i da će mi dati snage za dalje. Znam da će biti teško djecu odgajati dalje, ali već par dana nakon dolazili su nam ljudi hrabriti i svjedočiti. I baš čudesno. Ja sam znao da poznaje puno ljudi, ali nisam bio svjestan koliko je ona ljudi pomagala i dotakla. Čudesno. To je ta snaga i njeno potpuno predanje u Isusa, Gospu i Crkvu”, dodaje.

“Do zadnjeg trenutka ostala je mirna, vesela i radosna. U zadnjim trenucima pokazivala mi je da me voli onakvog kakav jesam. Poljubila me je i tražila da me da ju podignem i poljubim kao na vjenčanju”, otkrio je Majin suprug.