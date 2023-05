‘NE PROĐE DAN DA ME NETKO NE PITA JESAM LI DOBRO’ Mati Jankoviću je dosta pitanja: ‘Osjećam se odlično’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Poznati chef i vlasnik restorana Mate Janković nedavno je drastično je smršavio, što se da primijetiti na svim fotografijama koje objavljuje u posljednje vrijeme. ”Tri mjeseca bez šećera. 11 kilograma manje. Osjećaj je fenomenalan. Više ne mislim na slatko. Mislim na ubojstva” napisao je nedavno Mate u šali.

Ipak, njegov gubitak kilograma nisu svi komentirali u pozitivnom smislu: ”Frend je previše skinuo”, ”I sad na zatezanje”, ”Janković je neprepoznatljiv” neki su od komentara koji se mogu pronaći na društvenim mrežama.





‘Aferu’ s kilogramima prokomentirao je i poznati chef jer su mu negativni komentari i suvišna pitanja očito ‘prekipjela’.

”Svaki dan trčim tri km. Ne pijem, ne pušim, spavam redovito, vježbam 5 × tjedno, hranim se zdravo i osjećam se odlično. A opet, ne prođe dan na me netko ne pita “Jesi li ti dobro?” Nitko me to nije pitao kad bih se svako malo satrao i popušio tri kutije cigareta. Ljudi…” napisao je Jakopović.

Inače, poznati chef svoje slobodno vrijeme najradije provodi u društvu 13-godišnjeg sina Andreja, čije fotografije s njihovih putovanja objavljuje i na društvenim mrežama. A neizostavne su i fotografije razne hrane koje su kušali. Andreja je dobio tijekom veze s Riječankom Ivanom Natalijom Bajaj s kojom je sporazumno prekinuo vezu. Dijele skrbništvo nad sinom, iako Andrej službeno živi s majkom.