‘NE PREDSTAVLJAŠ NAŠU ZEMLJU!’ Skandal nakon nastupa: ‘Nikad neću zaboraviti ovo’

Ovogodišnja finalistica Eurosonga, 25-godišnja Mae Muller nije mogla sakriti razočaranje bodovima koje je prikupila u samoj završnici natjecanja.

Njene tužne izraze lica i utjehu koju joj je pružio njen tim, zabilježile su i kamere, a jutro nakon finala oglasila se i sama pjevačica. Naime, ona je sa svojom pjesmom ” I Wrote A Song” predstavljala Ujedinjeno Kraljevstvo i završila pretposljednja.

Mae se zahvalila fanovima koji su glasali za nju te je istaknula kako su ona i njen tim dali sve od sebe te kako rezultat, nakon višemjesečnih napora, nije onaj kojem su se nadali. Ipak, ističe da je tim jako ponosan na sve što su postigli.

“Čestitam svim zemljama, nikada neću zaboraviti ovo putivanje i sve vas volim”, poručila je.

i just want to say thank u x i know i joke a lot but we really put our all into the last few months, not the result we hoped for but so proud of everyone & what we achieved on this journey. Congrats to all the countries, I’ll never forget this journey and I love you all. ❤️

— Mae Muller (@maemuller_) May 14, 2023