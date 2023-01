‘NE OGOVARAJTE NA HRVATSKOM’! Šokantan savjet Anje Alavanje, javila se iz New Yorka: ‘Tamnoputi Amerikanac me zaustavi, uvjerena da blefira’

Voditeljica Anja Alavanja Viljevac sa suprugom je otputovala u New York, a kako se provode redovito objavljuje na svom Instagramu, koji vrvi fotkama iz Velike jabuke.

U posljednjoj objavi lijepa je voditeljica opisala malu anegdotu koja joj se dogodila na ulazu u jedan rooftop bar.

“Ulazimo moj muž i ja u zgradu gdje je klub. Na ulazu redar, tamnoputi amerikanac, koji me zaustavi, poželi dobrodošlicu i kaže mi da zna tko sam, da me gledao na tv-u. Uvjerena da blefira, nasmijem se i nastavim dalje”, započela je.





A onda je uslijedio šok!

“Kaže on; ‘Wait, I’tell you your name, you are Angie Alavangie’.”, tvrdi Anja.









No, onda ju je dočekao “hladan tuš”.

“Kasnije sam povezala da je jedna od cura koje su bile maloprije pored njega vjerojatno “naša”, i da me prepoznala…

Uglavnom, pouka priče, i po bijelom svijetu pazite što radite, budite časni i dostojanstveni. Ne ogovarajte na hrvatskom, i pazite s kim se smucate.

Druga pouka; malo nas je, al nas ima. Treća, nisam globalno poznata”, priznaje.