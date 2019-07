Ne nije preljub! Ovo su najčešći razlozi radi kojih pucaju brakovi

Nedostatak seksa i prevelika opuštenost puno češće dovode do razvoda nego preljub, rekla je za Daily Mail Catherine Thomas, jedna od najuspješnijih odvjetnica za razvode u Velikoj Britaniji.

Iz svog bogatog iskustva s parovima koji više ne žele biti u braku izdvojila je najčešće probleme koji dovode do kraha ljubavnih veza:

1. Partner raspolaže vašim novcem

Bitno je da oboje sudjelujuju u plaćanju računa i donošenju financijskih odluka iako možda nemaju istu količinu prihoda. Također, loše je provlačiti partnerovu karticu bez njegovog znanja. Bitno je da oboje sudjelujuju u plaćanju računa i donošenju financijskih odluka iako možda nemaju istu količinu prihoda. Također, loše je provlačiti partnerovu karticu bez njegovog znanja.

2. Pristajanje na previše kompromisa

Često čujemo da je kompromis temelj uspješne veze, ali najčešće se desi da jedan partner redovito popušta i pristaje na stvari koje mu ne pašu. Dok mu jedan dan ne prekipi.

3. Uvijek ista uloga u obitelji

Ponekad je praktičnije da jedan od supružnika zarađuje, dok se drugi bavi kućanstvom, no to često dovodi do sve većeg nerazumijevanja.

4. Dosadan seksualni život

Svakodnevne obaveze mogu biti jako zamorne pa se parovi često nađu u situaciji da preskaču seks ili on postane rutina, a to nikako nije dobro za opstanak braka.

5. Sve se svodi na obaveze

Skupa obavljate dužnosti, razvozite djecu, sve radite po špagi, ali gotovo uopće niste sami ni posvećeni jedan drugom. Kad djeca odrastu, takvi će se partneri najčešće razvesti.

6. Prevelika sigurnost u vaš brak

Mnogo brakova propada zbog manjka komunikacije i uzimanja braka zdravo za gotovo.

7. Ljudi se mijenjaju

Najuspješnije su one veze u kojima partneri prihvaćaju promjene te zajedno rastu i razvijaju se.