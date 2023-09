Ne može se načuditi novom trendu: ‘Nije ni čudo što Jadran postaje Sesvete na moru’

Autor: Z.S.

Ekipa koja dođe na more i kupa se u bazenima. Post ovog naslova privukao je veliku pozornost na hrvatskom Redditu. Korisnik koji ga je objavio malo je detaljnije opisao što ga točno muči.

“U zadnje vrijeme sve češće vidim da je popularno doći na more i provoditi vrijeme u betonskoj rupi. Skoro svaki bespravno izgrađeni apartman uz more ima bazen ali je teško napraviti septičku pa fekalije neka idu u more. A da ne govorim o otocima gdje ljudi inače imaju problema s pitkom vodom. Ako se već želi nekakav mir, privatnost, uvijek ima lijepih divljih plaža koje (još) nisu izbetonirane. Nije ni čudo što se ljudi zaje*avaju da Jadran postaje Sesvete na moru”, napisao je, a evo kako su ljudi reagirali na to.

“Ko da se kupa u čarapama.”





“Vir su Sesvete na Jadranu.”

“Nemoj vrijeđati Sesvete.”

“Nisu ni sva ona Kaštela daleko od toga.”

“Bome jesu. Otišli su još dalje na negativnu stranu.”









“To ti je radi zvjezdica, jer ipak ako imaš bazen dobiješ i zvijezdu gore. Fućkaš kanalizaciju naravno. Eh ta ekipa ti je na primjer ona iz engleske što ti je njima more strani pojam i prvi put čuju za more, a draže im je onda ako imaš bazen.”









“Na plaži su gužve plus neki apartmani su daleko od plaže pa se ljudima ne da ići 15-20 min po 35° kad je bazen pored kuće.”

“More mi je blizu, ali bi rado na odmor u neku vilu s bazenom, samo ja i da je ta vila na osami.”

“Neko je ljubomoran jer mu apartman nema bazen pa se mora pacat sa babama bez toplesa na divljoj plazi punoj kamenja.”