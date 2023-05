‘NE MOGU PJEVATI!’ Srpski predstavnik na Eurosongu otkazao probu: ‘U mojoj zemlji dogodila se tragedija’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Stravična tragedija koja se dogodila prošli tjedan u Beogradu potresla je cijelu regiju.

Tragični događaj pogodio je i ovogodišnjeg predstavnika Srbije na Eurosongu, Luku Ivanovića, čije je umjetničko ime Luke Black, poslao je snažnu poruku podrške svojim sugrađanima.

Mladi pjevač na jučerašnjoj presici ususret Eurosongu, na košulji je nosi crnu trakicu u znak žalosti prema tragično stradalima u njegovoj rodnoj zemlji.





”Naša srca i misli su s ljudima iz Srbije. Ostanite snažni”, napisao je pjevač na svom Instagram storyju.

”U mojoj zemlji dogodila se strašna, užasna tragedija. Duboko me potreslo kad sam čuo takve grozne vijesti. ‘Toliko me zgrozilo to što sam čuo da sam zbog šoka otkazao svoju eurovizijsku probu. Bilo mi je nezamislivo da pjevam u trenutku dok se liječnici bore za dječje živote, dok roditelji oplakuju svoju djecu.”, izjavio je Luke nedavno u Liverpoolu.

Luke Black predstavljat će Srbiju na Eurosongu s pjesmom ‘Samo mi se spava’ koja je dijelom na engleskom, a dijelom na srpskom jeziku.

Nakon tog nesretnog događaja, oglasila se i pjevačica Severina na svom Instagram profilu. Ona je ovih dana trebala održati koncert u Beogradu, no odlučila ga je otkazati.

“Kad se dogodi riječima neopisiva tragedija, kad odrasli zanijeme, kad tužna tišina zavlada, pjesma mora utihnuti i svi se moramo pokloniti nevinim žrtvama. Jedino primjereno u ovom trenutku je odgoditi svaki koncert, pa tako i moj, koji se trebao održati u The Babe Hotelu u Beogradu. Iskrena sućut svima koji su danas izgubili nekoga svoga…”, napisala je pjevačica na svom Instagram storyju.