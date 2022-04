NE MISLI STATI! HRT-ova voditeljica počastila se tetovažom za svoj 60. rođendan: ‘Sve je trajalo tri sata’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

HRT-ova voditeljica i urednica Elizabeta Gojan odlučila se tetovirati za svoj šezdeseti rođendan te je najavila da ne namjerava stati s ‘iscrtavanjem’ svog tijela.

‘Razmišljala sam o tome već neko vrijeme, a odluka je pala da se tetoviram za svoj okrugli rođendan na ulasku u novo desetljeće. Nisam znala što ću staviti, no kad sam na jednoj osobi vidjela tetovažu sličnu narukvici znala sam da je to to. Tada je počeo proces smišljanja kako će izgledati’, izjavila je Elizabeta za Slobodnu Dalmaciju.

Predložak za tetovažu dizajnirao je sin njezine prijateljice, a bol prilikom procesa tetoviranja – nije osjetila.

‘Nekoliko je mjeseci razrađivao ideju i nakon nekoliko pokušaja predložio je crtež koji me oduševio. Samo četiri dana prije rođendana tetovirao je to na moju desnu ruku. Sve je trajalo tri sata s jednom pauzom i moram vam kazati da me nije uopće boljelo. Osjetila sam samo lagano peckanje i to je bilo to’, otkrila je.



Svoju tetovažu vidi kao posebnu i diskretnu, a trenutno razrađuje ideju za novi crtež na vanjskom rubu noge.

Naime, Elizabeta Gojan jedna je od prvih hrvatskih novinarki koja je izvještavala iz ratom pogođene Ukrajine. Na televiziji je počela raditi 1988. godine, a za vrijeme rata od 1991. do 1995. godine izvještavala je iz Dubrovnika, Osijeka, bosanske Posavine i ostalih mjesta i gradova koji su bili na udaru srpske agresije.