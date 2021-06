‘NE KUŽI MOJU MUZIKU UOPĆE…’ Vojko V priznao da nije impresionirao sina, otkrio i kakvu ‘trovačinu’ mali sluša!

Autor: Š. P.

Svaki će izvođač zasigurno potvrditi da je najteži pljesak dobiti – u vlastitom domu. Otkad je postao otac maloga Petra, takvo iskustvo koje ‘spušta na zemlju’ ima i reper Vojko V.

“Sad je u fazi zašto ovo, zašto ono, tako da mu objašnjavam kako svijet funkcionira”, rekao je Vojko V za IN Magazin o odgoju trogodišnjeg sina.

Zbog njega je, kaže, u glazbenoj stanci napravio dvije slikovnice za djecu, a one su Vojku Junioru puno draže od rima kojima je zarazio čitavu regiju.

“Ne kuži moju muziku uopće, ne sviđa mu se niti jedna muzika… On to zove ‘muzika za odrasle’. Samo dječje pjesme, ‘Baby Shark’ i ostale trovačine što truju djecu, ali moje slikovnice mu se sviđaju, to mu dobro paše”, priznao je Vojko.

