‘NE DAM NA NJEGA! A NI NA NAS!’ Zsa Zsa se uplela u raspravu s gledateljima: ‘Meni bi bio bed, očito je honorar dobar!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

U nedjelju je na HRT-u započela nova sezona showa “Zvijezde pjevaju” koju vode Barbara Kolar i Duško Ćurlić. Iako u prvoj emisiji nije bilo ispadanja, to ne znači da su izostale kritike i pohvale na račun izvedbi naših zvijezda.

Gledateljima je posebno zapeo za uho nastup poznatog chefa Ivana Pažanina i pjevačice Zsa Zse. Oni su otpjevali pjesmu “Stvari lagane”.

Najprije je njihovu izvedbu komentirao žiri. “Naravno da trema ubije i naravno da se to osjeti”, poručio im je Battifiaca koji se šalio s Pažaninovom pjevačkom razinom, dok je Marko istaknuo da se Ivan pomalo izgubio u pjesmi.





“Ja sam ti htjela sugerirati da pogledaš snimku kasnije kako je ovo izgledalo. Ja mislim da su svi svjesni svoje pjevačke razine. Ti si toliko hrabar da si se usudio doći ovdje. Hvala ti na tome”, rekla mu je Danijela za izvedbu kojom su osvojili 10 bodova.

“Zvijezde pjevaju” je show u kojemu se ne očekuje od zvijezda da znaju pjevati, što i daje neku posebnu dozu zabave, iako su primjerice kolumnistica i spisateljica Andrea Andrassy i Ivan Penezić oduševili žiri, kao i gledatelje izvedbom pjesme “Always”, no gledatelji imaju pravo komentirati njihove izvedbe putem društvenih mreža.

Posebnu pažnju privukla je rasprava o nastupu simpatičnog chefa, a zbog raznih komentara u istu se uključila i sama pjevačica i Pažaninova mentorica u showu Zsa Zsa.









“Pažanin nema sluha, ali šta bi vrsnoj pjevačici?”

Naime, bilo je onih gledatelja kojima je dvojac bio simpatičan, no i mnogo onih koji su uputili kritike pjevačici, ali i chefu koji je hrabro pokazao pred cijelom javnosti da baš i nema sluha.

“Meni bi bio bed, očito je honorar dobar”, “Znači, prestrašno. Sluh nula bodova. Nema tu trema nikakve veze. Čovjek jednostavno nema sluha i točka!”, “Pažanin vrh u kulinarstvu…oš na crveno oš na bijelo, no pjevanje….no.no….ali simpa muškarac. Možda neki drugi tonalitet i pjesma….ali hrabro Ivane!”, “Pažanin je zgodan. I dobro kuha. Ali bogami ne pjeva nikako”, “Ova je. Pjesma prelijepa ali kad ju Ivo Amulić pjeva.. Sinoć su ju uništili.. Ok.. Pažanin nema sluha.. Ali šta bi vrsnoj pjevačici Zsa Zsi..Sretno u sljedećoj emisiji!, “Ivana trema pojela, a ni ona nije nešto!, “Vidi se da ga je trema oprala, ali ima tu potencijala! Uz to baš su mi simpatični! Nadam se da će idući put biti malo lakše! Držim fige i samo glavu gore!”, “Ovo nije bilo dobro. Ali nije do Ivana, vjerojatno je trema, nego do mentorice ona je žešće promašila. Čudno Zsa Zsa je inače super, baš se sve loše posložilo”, “Žao mi je što će Žaža prebrzo ispasti!”, “Ma svaka čast na hrabrosti Ivan Pažanin. Samo začini sa strasti nastup i nebo je granica!”, “Ma to je samo zbog frke prvog nastupa…Bit će to super, Zsa Zsa je predobra pjevačica”, “Dobro je Battifica rekao, umjesto sklopi oči anđele, sklopi uši anđele!”, nizali su se komentari koje je primijetila i pjevačica.

“Emocija je jača od bilo kojeg falša”

“Ne brinite ljudi, nije se nitko pogubio. Sve je to kontrolirano i planirano i moj Ivek je bio super s obzirom da nije pjevač! Ne dam na njega! A ni na nas! Emocija je jača od bilo kojeg falša!”, poručila je.