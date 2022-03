‘NE BOLI ME’ Vlatka Pokos istukla domaćeg glumca i optužila ga da je ‘se*sualni manijak’

Autor: T. P.

Omiljeni domaći glumac Asim Ugljen i bivša voditeljica i povratnica iz Kanade Vlatka Pokos budući su natjecatelji showa ‘Ples sa zvijezdama’. No, Pokos ne bira metode da eliminira svoju konkurenciju kako bi si olakšala put do trona, pa je ovog puta fizički nasrnula na glumca. O svemu je obavijestio Asim putem profila na društvenim mrežama.

Glumac je na svom Instagram profilu podijelio galeriju fotografija koja pokazuje Vlatku Pokos kako rukama tuče glumca.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Asim Ugljen (@toorkish_coffee)

‘Tko se tuče, taj se voli. Makar, ja toliko lajem da me često tuče, ali me ne boli’, napisao je Ugljen.

Vlatka mu nije ostala dužna te mu je odgovorila sljedećim komentarom: ‘Seksualni manijak’.

‘Je li te ispljuskala? Neka te ispljuskala’, komentirao je Asimov pratitelj, a on je na taj komentar šaljivo odgovorio: ‘Nije to pljuskanje, to je predigra’.

Da ovaj budući plesni dvojac zna da fizički napad nije rješenje te da su samo zafrkavali pratitelje na društvenim mrežama, dokazuje posljednja fotografija u galeriji koja prikazuje domaćeg glumca i bivšu voditeljicu u zagrljaju.

‘Ples sa zvijezdama’ gledatelji nestrpljivo iščekuju, a s prikazivanjem na male ekrane kreće 6. ožujka na Novoj TV.