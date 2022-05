‘NE BIH SE VOLJELA VRATITI U TO VRIJEME!’ Ecija Ivušić otkrila detalje o svadbi, lokacija je zaista posebna: ‘Dali smo si truda’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Bivša voditeljica Ecija Ivušić u rujnu će se udati za glazbenika Gorana Beloševića. Haljinu joj je kreirao poznati domaći dizajner Boris Pavlin, a po pitanju organizacije velikog dana, Ecija priznaje: “Malo smo si dali truda”.

“Svadba je na Korčuli i još jednom otočiću pored, gdje će biti ceremonija jer je taj otok slabo naseljen. Tamo nema automobila, teško se uopće dođe do njega. Malo smo si dali truda, ali ničime se ne opterećujem. Bit će to svadba privatnijeg karaktera, neće biti previše ljudi, nadam se da ćemo se uspjeti izorganizirati do kraja i na vrijeme”, rekla je Ecija za RTL.hr.

Priznaje i da je sretnija nego ikad, i to ne samo zbog veze s Beloševićem. Nakon nekoliko radijskih i televizijskih angažmana, Ecija se, naime, u potpunosti posvetila karijeri influencerice.





View this post on Instagram A post shared by Ecija 🤍 (@ecija_ivusic)

“Trenutačno imam otvoren obrt za digitalni marketing, ali u principu je to ‘influencanje’ na društvenim mrežama. Vrlo pojednostavljeno. Trenutačno mi u Hrvatskoj uspijeva od toga vrlo dobro živjeti. Kada uspoređujem to s prijašnjim poslovima, kada sam bila u radnim odnosima, puno sam više vremena ulagala i trošila u sam rad pa je to bilo, po meni, neisplativo”, rekla je i dodala da je jako zadovoljna.

“Kada se sjetim nekih faza svoga života u kojim sam kaosima bila, recimo kada sam radila na radiju i tog stresa koji proizlazi iz postavljenih rokova, ne bih se voljela vratiti u to vrijeme”, priznala je buduća mladenka.